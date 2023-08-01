Очереди на границах: в Госпогранслужбе рассказали детали

Автомобильная очередь на границе. Фото: Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Когда уменьшатся очереди на границах и как будет работать пилотный проект Є-черга для автобусов — в блиц-интервью Новини.LIVE рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Украинцы жалуются на большие очереди на границе. Говорят, приходится ждать и до 20 часов. Почему так?

— Пассажиропоток действительно начал расти во время летнего сезона. К примеру, в июне по сравнению с маем он увеличился примерно на 400 тысяч человек как на въезд, так и на выезд. А в июле вырос еще на 600 тысяч человек.

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В июне границу в обоих направлениях пересекли около 3 млн 800 тысяч человек. При этом следует понимать, что пункты пропуска с начала полномасштабного вторжения на границе с Беларусью и Россией закрыты. Также не действует воздушное сообщение.

Андрей Демченко. Фото: Facebook/Андрей Демченко

50% пассажиропотока приходится на границу с Польшей. Мы неоднократно подчеркивали гражданам, чтобы они интересовались ситуацией на пунктах пропуска на выезд на официальных страницах Западного управления Госпогранслужбы. Информация там обновляется каждые три часа.

Очевидно, август будет все еще загружен?

— Пассажиропоток будет оставаться достаточно высоким до конца лета. При этом июнь, например, пользовался преимуществом выезда граждан из Украины. А вот с июля границу пересекают на въезд в Украину.

Украинцы говорят, что задержки на пересечение границы с Польшей идут именно от польской стороны. И не безосновательно. Мол, поляки ужесточили проверку из-за попыток украинцев ввозить на территорию Польши разные запрещенные товары.

— У каждой страны есть свое законодательство по пересечению границы. Обвинять соседние страны неправильно. Польская сторона и другие страны, с которыми граничит Украина, максимально упрощают пограничные процедуры. Но есть законодательство стран, регламентирующее порядок въезда, соответственно, пограничники тех стран его полностью соблюдают.

С 1 августа на КПП "Ягодин" для пассажирских автобусов заработает Е-очередь. Как она поможет разгрузить работу на КПП и соответственно снизить очереди?

— На границах постоянно проводятся эксперименты, чтобы упростить ее пересечение. Є-черга действует в отношении грузового транспорта, правительство отмечало, что такие мероприятия будут проходить в отношении других направлений, в частности, автобусов и легкового транспорта.

Очередь на КПП "Ягодын". Фото: Новини.LIVE

Вопросами Є-черги, разработкой и внедрением занимается Мининфраструктура, а пограничники будут придерживаться очередности пропуска за Є-чергою.

Надеюсь, этот эксперимент позволит гражданам меньше простаивать в очередях, особенно в пиковые сезоны, когда растет пассажиропоток.