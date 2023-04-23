Колишня депутатка Швеції пішла на службу до ЗСУ

Кароліна Норденгріп підписала контракт із ЗСУ. Фото: Instagram

Каролайн Норденгріп, колишня депутатка парламенту від шведських демократів, вступила до лав Збройних Сил України.

Про це йдеться на її сторінці в Instagram.

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Тепер вона захищає нашу державу від окупантів і каже, що навіть не вагалась у своєму виборі.

"Для мене це було очевидно. Я ніколи не вагалася. Я так багато дізналася про цю війну, коли була в складі комітету з питань оборони, що коли вона почалася, я зразу відчула, що маю зробити свій внесок", — розповіла Норденгріп.

Ексдепутатка служить в Інтернаціональному легіоні. Фото: Instagram

Кароліні Норденгріп 42 роки, вона родом із Боллебюгда й належить до правої партії "Шведських Демократів" (SD). Вона також працювала національним омбудсменом партії.

Кароліна від самого початку війни твердо підтримувала Україну і відвідувала нашу країну ще як парламентар. А тепер підписала контракт з українською армією і стала кадровим військовим.

Ексдепутатка служить в Інтернаціональному легіоні.

Норденгрип підписала контракт з армією як іноземець і тепер стане кадровим солдатом і має звання сержанта.

Нагадаємо, російські окупанти змінили підходи в роботі з виявлення українських систем протиповітряної оборони. Це в певні мірі може створювати додаткові незручності для української сторони.