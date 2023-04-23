Экс-депутат Швеции пошла на службу в ВСУ

Каролина Норденгрипп подписала контракт с ВСУ. Фото: Instagram

Каролайн Норденгрипп, бывшая депутат парламента от шведских демократов, вступила в ряды Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится на ее странице в Instagram.

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Теперь она защищает наше государство от оккупантов и говорит, что даже не колебалась в своем выборе.

"Для меня это было очевидно. Я никогда не колебалась. Я так много узнала об этой войне, когда была в составе комитета по обороне, что когда она началась, я сразу почувствовала, что должна внести свой вклад", — рассказала Норденгрипп.

Экс-депутат служит в Интернациональном легионе. Фото: Instagram

Каролине Норденгрипп 42 года, она родом из Боллебюгда и принадлежит к правой партии "Шведских Демократов" (SD). Она также работала национальным омбудсменом партии.

Каролина с самого начала войны твердо поддерживала Украину и посещала нашу страну еще как парламентарий. Теперь подписала контракт с украинской армией и стала кадровым военным.

Эксдепутат служит в Интернациональном легионе.

Норденгрипп подписала контракт с армией как иностранец и теперь станет кадровым солдатом и имеет звание сержанта.

Напомним, российские оккупанты изменили подходы в работе по выявлению украинских систем противовоздушной обороны. Это может создавать дополнительные неудобства для украинской стороны.