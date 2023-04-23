Экс-депутат Швеции пошла на службу в ВСУ
Каролайн Норденгрипп, бывшая депутат парламента от шведских демократов, вступила в ряды Вооруженных Сил Украины.
Об этом говорится на ее странице в Instagram.
Теперь она защищает наше государство от оккупантов и говорит, что даже не колебалась в своем выборе.
"Для меня это было очевидно. Я никогда не колебалась. Я так много узнала об этой войне, когда была в составе комитета по обороне, что когда она началась, я сразу почувствовала, что должна внести свой вклад", — рассказала Норденгрипп.
Каролине Норденгрипп 42 года, она родом из Боллебюгда и принадлежит к правой партии "Шведских Демократов" (SD). Она также работала национальным омбудсменом партии.
Каролина с самого начала войны твердо поддерживала Украину и посещала нашу страну еще как парламентарий. Теперь подписала контракт с украинской армией и стала кадровым военным.
Эксдепутат служит в Интернациональном легионе.
Норденгрипп подписала контракт с армией как иностранец и теперь станет кадровым солдатом и имеет звание сержанта.
Напомним, российские оккупанты изменили подходы в работе по выявлению украинских систем противовоздушной обороны. Это может создавать дополнительные неудобства для украинской стороны.