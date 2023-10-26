Стало відомо, кому Коломойський передав свої корпоративні права на 1+1

Олігарх Ігор Коломойський під час судового засідання. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Український олігарх Ігор Коломойський вирішив передати свої корпоративні права у "1+1 media" на 5 років. Зазначається, що тепер вони перейдуть до управління трудовому колективу, чинним гендиректором якого є Ярослав Пахольчук.

Про це "1+1 media" повідомило у своїй відповідній заяві.

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Рішення олігарха

"Мною прийнято рішення про передачу належних мені корпоративних прав в управління трудовому колективу, в особі Пахольчука Ярослава Валерійовича, генерального директора ТОВ "Телерадіокомпанія "‎Студія 1+1", який як представник діятиме в інтересах компаній і за дорученням трудового колективу", — зауважив Коломойський для ТСН.

Що це означає для компанії

Йдеться про те, що повноваження, які стосуються управління корпоративними правами будуть передбачати можливість керівника приймати від свого імені будь-які потрібні рішення, окрім "відчуження та/або обтяження корпоративних прав, належних Коломойському, та отримання дивідендів".

Проте таке рішення не змінить кінцевого бенефіціарного власника групи "1+1 media", останнє слово, тобто контроль, все одно залишається за олігархом.

Також у заяві додали, що нині Коломойський, який перебуває у СІЗО, не може повністю виконувати свої обов'язки. Через це такі повноваження було покладено на Пахольчука. Він є керівником "1+1 media" ще з 2019 року.

Що відомо про справу Коломойського

Як відомо, у п'ятницю, 6 жовтня, розпочалося засідання Київського апеляційного суду у справі про захист олігарха Ігоря Коломойського. При цьому адвокати підсудного просили скасувати збільшення застави на суму 3,9 млрд гривень.

Вже пізніше Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги щодо олігарха Ігоря Коломойського. Його залишили під вартою.

Нагадаємо, 24 жовтня Шевченківський районний суд Києва не задовольнив прохання адвокатів бізнесмена змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт.