Стало известно, кому Коломойский передал свои корпоративные права на 1+1

Олигарх Игорь Коломойский во время судебного заседания. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинский олигарх Игорь Коломойский решил передать свои корпоративные права в "1+1 media" на 5 лет. Отмечается, что теперь они перейдут к управлению трудовому коллективу, действующим гендиректором которого является Ярослав Пахольчук.

Об этом "1+1 media" сообщило в своем соответствующем заявлении.

Читайте также:

Решение олигарха

"Мною принято решение о передаче принадлежащих мне корпоративных прав в управление трудовому коллективу, в лице Пахольчука Ярослава Валерьевича, генерального директора ООО "Телерадиокомпания" Студия 1+1", который как представитель будет действовать в интересах компаний и по поручению трудового коллектива", — отметил Коломойский для ТСН.

Что это значит для компании

Речь идет о том, что полномочия, касающиеся управления корпоративными правами, будут предусматривать возможность руководителя принимать от своего имени любые нужные решения, кроме "отчуждения и/или обременения корпоративных прав, принадлежащих Коломойскому, и получения дивидендов".

Однако такое решение не изменит конечного бенефициарного владельца группы "1+1 media", последнее слово, то есть контроль, все равно остается за олигархом.

Также в заявлении добавили, что в настоящее время Коломойский, который находится в СИЗО, не может полностью выполнять свои обязанности. Поэтому такие полномочия были возложены на Пахольчука. Он руководитель "1+1 media" еще с 2019 года.

Что известно о деле Коломойского

Как известно, в пятницу, 6 октября, началось заседание Киевского апелляционного суда по делу о защите олигарха Игоря Коломойского. При этом адвокаты подсудимого просили отменить увеличение залога на сумму 3,9 млрд гривен.

Уже позже Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы по поводу олигарха Игоря Коломойского. Его оставили под стражей.

Напомним, 24 октября Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил просьбу адвокатов бизнесмена изменить меру пресечения на ночной домашний арест.