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Командир частини домагався підлеглої: в Міноборони пообіцяли розібратися

13 серпня 2023 13:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Командир частини домагався підлеглої: в Міноборони пообіцяли розібратися
Жінки в лавах ЗСУ. Фото: Міноборони
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сержантка ЗСУ Надія Харан розповіла про домагання до жінок у її підрозділі з боку командира. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пообіцяла вжити заходів у зв'язку із заявами про сексуальні домагання в армії.

Про це у своєму матеріалі розповідає видання The Guardian.

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Командир ЗСУ домагався підлеглих

Військовослужбовиця Надія Харан розповіла, що її колишня підлегла, медикиня, написала заяву про сексуальні домагання. У цих домагань були свідки, але вони не насмілилися давати свідчення на її користь, а командир пригрозив, що її посадять в ізолятор за поширення інформації про домагання.

"Я пішла [зі своєї бригади], тому що в ній була людина, яка займала високе положення, яка домагалася жінок, і я знаю цих жінок. Деякі з них — мої підлеглі, за яких я відповідаю. Їх домагалася одна й та сама людина, яка, по суті, казала їм, що якщо вони відмовляться займатися з ним сексом, то він скерує їхніх чоловіків, які теж служили у бригаді, на смерть", — розповіла військова.

Харан підкреслила, що особисто її командир не домагався, але наказав тримати язика за зубами щодо всієї цієї ситуації.

Реагуючи на цю заяву, заступниця міністра оборони Ганна Маляр пообіцяла допомогти в судовому переслідуванні командирів, яких звинувачують у сексуальних домаганнях.

"Я прошу всіх жінок, які служать у Збройних силах, написати мені заяву. Я зв'яжуся з поліцією і приведу поліцію за руку, щоб вони розслідували цю справу. Дайте мені всю інформацію, і я особисто зв'яжуся з поліцією. Такі речі неприпустимі, із жінкою не можна так поводитися. Я їх захищатиму", — наголосила Маляр.

Жінки у лавах ЗСУ

За даними Міноборони станом на 5 серпня, в лавах ЗСУ проходить службу приблизно 42 тис. жінок-військовослужбовиць.

Приблизно 5 тис. із них перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання на рівні з чоловіками. З-поміж них, за даними Міноборони загинуло 106. Ще близько 100 жінок-військовослужбовиць перебувають у російському полоні. 

Раніше ми повідомляли, Україна має законодавство, що передбачає можливість мобілізації жінок. Наразі примусова мобілізація жінок не здійснюється, однак деякі жінки є військовозобов'язаними.

Нагадуємо, у ЗСУ жінки стали частіше обіймати офіцерські посади.

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