Командир части домогался подчиненной: в Минобороны пообещали разобраться

Женщины в рядах ВСУ. Фото: Минобороны

Сержант ВСУ Надежда Харан рассказала о домогательствах к женщинам в ее подразделении со стороны командира. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пообещала принять меры в связи с заявлениями о сексуальных домогательствах в армии.

Об этом в своем материале рассказывает издание The Guardian.

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Военнослужащая Надежда Харан рассказала, что ее бывшая подчиненная, медик, написала заявление о сексуальных домогательствах. У этих притязаний были свидетели, но они не осмелились давать показания в ее пользу, а командир пригрозил, что ее посадят в изолятор за распространение информации о домогательствах.

"Я ушла [из своей бригады], потому что в ней был человек, занимавший высокое положение, домогавшийся женщин, и я знаю этих женщин. Некоторые из них — мои подчиненные, за которых я отвечаю. Их домогался один и тот же человек, который, по сути, говорила им, что если они откажутся заниматься с ним сексом, то он направит их мужчин, тоже служивших в бригаде, на смерть", — рассказала военная.

Харан подчеркнула, что лично ее командир не добивался, но приказал держать язык за зубами по всей этой ситуации.

Реагируя на это заявление, заместитель министра обороны Анна Маляр пообещала помочь в судебном преследовании командиров, обвиняемых в сексуальных домогательствах.

"Я прошу всех женщин, которые служат в Вооруженных силах, написать мне заявление. Я свяжусь с полицией и приведу полицию за руку, чтобы они расследовали это дело. Дайте мне всю информацию, и я лично свяжусь с полицией. Такие вещи недопустимы, с женщиной нельзя так обращаться. Я буду их защищать» , — подчеркнула Маляр.

Женщины в рядах ВСУ

По данным Минобороны по состоянию на 5 августа, в рядах ВСУ проходит службу около 42 тыс. женщин-военнослужащих.

Приблизительно 5 тыс. из них находятся на переднем крае, где выполняют боевые задания на уровне с мужчинами. Среди них, по данным Минобороны, погибли 106. Еще около 100 женщин-военнослужащих находятся в российском плену.

Ранее мы сообщали, что Украина имеет законодательство, предусматривающее возможность мобилизации женщин. Принудительная мобилизация женщин не осуществляется, однако некоторые женщины являются военнообязанными.

Напоминаем, в ВСУ женщины стали чаще занимать офицерские должности.