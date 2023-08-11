Компенсація за знищене житло: скільки заяв подали з 1 серпня

Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE

Починаючи з 1 серпня, близько 1400 осіб подали заяви на компенсацію за знищене житло. Серед них лідирують мешканці трьох областей.

Про це повідомляє Міністерство відновлення України.

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Заяви на компенсацію

Відтак, найбільше заяв подали жителі з таких областей:

Харківська (597);

Київська (428);

Чернігівська (113).

Варто зазначити, що 60% поданих заяв стосуються зруйнованої квартири.

"Розглядати заяви будуть спеціальні комісії, створені при органах місцевого самоврядування. Старт їхньої роботи запланований з 15 серпня", — йдеться у повідомленні.

Статистика поданих заяв. Фото: Міністерство відновлення України

Нагадаємо, в Україні із серпня 2023 року громадяни можуть подавати заявки на компенсації за повністю зруйновану нерухомість внаслідок бойових дій в рамках програми "єВідновлення". При цьому кожен може самостійно порахувати суму виплати.

Також ми писали, що на столичному ринку нерухомості продовжують зростати ціни на оренду. Йдеться про вартість винайму житла в усіх без винятку сегментах.