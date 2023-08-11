Компенсація за знищене житло: скільки заяв подали з 1 серпня
Починаючи з 1 серпня, близько 1400 осіб подали заяви на компенсацію за знищене житло. Серед них лідирують мешканці трьох областей.
Про це повідомляє Міністерство відновлення України.
Заяви на компенсацію
Відтак, найбільше заяв подали жителі з таких областей:
- Харківська (597);
- Київська (428);
- Чернігівська (113).
Варто зазначити, що 60% поданих заяв стосуються зруйнованої квартири.
"Розглядати заяви будуть спеціальні комісії, створені при органах місцевого самоврядування. Старт їхньої роботи запланований з 15 серпня", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні із серпня 2023 року громадяни можуть подавати заявки на компенсації за повністю зруйновану нерухомість внаслідок бойових дій в рамках програми "єВідновлення". При цьому кожен може самостійно порахувати суму виплати.
Також ми писали, що на столичному ринку нерухомості продовжують зростати ціни на оренду. Йдеться про вартість винайму житла в усіх без винятку сегментах.