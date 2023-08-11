Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Компенсація за знищене житло: скільки заяв подали з 1 серпня arrow

Компенсація за знищене житло: скільки заяв подали з 1 серпня

11 серпня 2023 16:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Компенсація за знищене житло: скільки заяв подали з 1 серпня
Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Починаючи з 1 серпня, близько 1400 осіб подали заяви на компенсацію за знищене житло. Серед них лідирують мешканці трьох областей. 

Про це повідомляє Міністерство відновлення України.  

Читайте також:

Заяви на компенсацію

Відтак, найбільше заяв подали жителі з таких областей:

  • Харківська (597);
  • Київська (428);
  • Чернігівська (113).

Варто зазначити, що 60% поданих заяв стосуються зруйнованої квартири. 

"Розглядати заяви будуть спеціальні комісії, створені при органах місцевого самоврядування. Старт їхньої роботи запланований з 15 серпня", — йдеться у повідомленні. 

null
Статистика поданих заяв. Фото: Міністерство відновлення України

Нагадаємо, в Україні із серпня 2023 року громадяни можуть подавати заявки на компенсації за повністю зруйновану нерухомість внаслідок бойових дій в рамках програми "єВідновлення". При цьому кожен може самостійно порахувати суму виплати.

Також ми писали, що на столичному ринку нерухомості продовжують зростати ціни на оренду. Йдеться про вартість винайму житла в усіх без винятку сегментах.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз