Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Компенсация за уничтоженное жилье: сколько заявлений подали с 1 августа arrow

Компенсация за уничтоженное жилье: сколько заявлений подали с 1 августа

11 августа 2023 16:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Компенсация за уничтоженное жилье: сколько заявлений подали с 1 августа
Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Начиная с 1 августа, около 1400 человек подали заявления на компенсацию за уничтоженное жилье. Среди них лидируют жители трех областей.

Об этом сообщает Министерство восстановления Украины.

Читайте также:

Заявления на компенсацию

Следовательно, больше всего заявлений подали жители из таких областей:

  • Харьковская (597);
  • Киевская (428);
  • Черниговская (113).

Следует отметить, что 60% поданных заявлений касаются разрушенной квартиры.

"Рассматривать заявления будут специальные комиссии, созданные при органах местного самоуправления. Старт их работы запланирован с 15 августа", — говорится в сообщении.

null
Статистика поданных заявлений. Фото: Министерство восстановления Украины

Напомним, в Украине с августа 2023 года граждане могут подавать заявки на компенсацию за полностью разрушенную недвижимость в результате боевых действий в рамках программы "Восстановление". При этом каждый может самостоятельно сосчитать сумму выплаты.

Также мы писали, что на столичном рынке недвижимости продолжают расти цены на аренду. Речь идет о стоимости аренды жилья во всех сегментах.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз