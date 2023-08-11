Компенсация за уничтоженное жилье: сколько заявлений подали с 1 августа

Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE

Начиная с 1 августа, около 1400 человек подали заявления на компенсацию за уничтоженное жилье. Среди них лидируют жители трех областей.

Об этом сообщает Министерство восстановления Украины.

Читайте также:

Заявления на компенсацию

Следовательно, больше всего заявлений подали жители из таких областей:

Харьковская (597);

Киевская (428);

Черниговская (113).

Следует отметить, что 60% поданных заявлений касаются разрушенной квартиры.

"Рассматривать заявления будут специальные комиссии, созданные при органах местного самоуправления. Старт их работы запланирован с 15 августа", — говорится в сообщении.

Статистика поданных заявлений. Фото: Министерство восстановления Украины

Напомним, в Украине с августа 2023 года граждане могут подавать заявки на компенсацию за полностью разрушенную недвижимость в результате боевых действий в рамках программы "Восстановление". При этом каждый может самостоятельно сосчитать сумму выплаты.

Также мы писали, что на столичном рынке недвижимости продолжают расти цены на аренду. Речь идет о стоимости аренды жилья во всех сегментах.