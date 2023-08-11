Компенсация за уничтоженное жилье: сколько заявлений подали с 1 августа
Начиная с 1 августа, около 1400 человек подали заявления на компенсацию за уничтоженное жилье. Среди них лидируют жители трех областей.
Об этом сообщает Министерство восстановления Украины.
Заявления на компенсацию
Следовательно, больше всего заявлений подали жители из таких областей:
- Харьковская (597);
- Киевская (428);
- Черниговская (113).
Следует отметить, что 60% поданных заявлений касаются разрушенной квартиры.
"Рассматривать заявления будут специальные комиссии, созданные при органах местного самоуправления. Старт их работы запланирован с 15 августа", — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине с августа 2023 года граждане могут подавать заявки на компенсацию за полностью разрушенную недвижимость в результате боевых действий в рамках программы "Восстановление". При этом каждый может самостоятельно сосчитать сумму выплаты.
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