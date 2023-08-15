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Компенсація за зруйноване житло: Шмигаль повідомив про початок роботи комісій у громадах

15 серпня 2023 19:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Компенсація за зруйноване житло: у громадах почали працювати комісії
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання. Фото: Денис Шмигаль\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Починаючи від сьогодні, 15 серпня, в Україні почав діяти другий етап у рамках програми єВідновлення. Він передбачає компенсацію за цілком зруйноване житло внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Що відомо

Повідомляється, що з 15 серпня у громадах діятимуть комісії, які розглядатимуть питання щодо компенсації за зруйноване житло. Через портал Дія заяву на таке відшкодування подали близько 1400 українців. 

"Допоможемо все відремонтувати та відбудувати. Уряд виділив всі необхідні ресурси для виплати відшкодувань, тепер швидкість отримання коштів залежить від ефективності роботи в громадах", — каже Шмигаль. 

І підсумовує, що близько 36 тисяч громадян звернулися за компенсаціями для ремонту пошкодженого житла. З них — 7 тисяч осіб отримали кошти дял відбудови власної оселі. 

Нагадаємо, в Україні державну програму єОздоровлення, за якою можна отримати гроші на оздоровлення дітей у літній період, розширили. Тепер вона доступна для всіх регіонів країни.

Також ми писали, в Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) з дітьми мають право на отримання 150 тис. грн. Такі виплати гарантують тим, хто має реєстрацію у п'яти регіонах.

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