Компенсация за разрушенное жилье: в общинах начали работать комиссии

Компенсация за разрушенное жилье: Шмыгаль сообщил о начале работы комиссий в общинах
Начиная с сегодняшнего дня, 15 августа, в Украине начал действовать второй этап в рамках программы єВідновлення. Он предусматривает компенсацию за полностью разрушенное жилье в результате полномасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Что известно
Сообщается, что с 15 августа в общинах будут действовать комиссии, которые будут рассматривать вопрос компенсации за разрушенное жилье. Через портал Дія заявление на такое возмещение подали около 1400 украинцев.
"Поможем все отремонтировать и отстроить. Правительство выделило все необходимые ресурсы для выплаты возмещений, теперь скорость получения средств зависит от эффективности работы в общинах", — говорит Шмыгаль.
И заключает, что около 36 тысяч граждан обратились за компенсациями для ремонта поврежденного жилья. Из них — 7 тысяч человек получили средства для восстановления собственного дома.
Напомним, в Украине государственную программу єОздоровлення, по которой можно получить деньги на оздоровление детей в летний период, расширили. Теперь она доступна всем регионам страны.
Также мы писали, что в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с детьми имеют право на получение 150 тыс. грн. Такие выплаты гарантируют тем, кто имеет регистрацию в пяти регионах.