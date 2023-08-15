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Компенсация за разрушенное жилье: Шмыгаль сообщил о начале работы комиссий в общинах

15 августа 2023 19:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Компенсация за разрушенное жилье: в общинах начали работать комиссии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания. Фото: Денис Шмыгаль\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Начиная с сегодняшнего дня, 15 августа, в Украине начал действовать второй этап в рамках программы єВідновлення. Он предусматривает компенсацию за полностью разрушенное жилье в результате полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Что известно

Сообщается, что с 15 августа в общинах будут действовать комиссии, которые будут рассматривать вопрос компенсации за разрушенное жилье. Через портал Дія заявление на такое возмещение подали около 1400 украинцев.

"Поможем все отремонтировать и отстроить. Правительство выделило все необходимые ресурсы для выплаты возмещений, теперь скорость получения средств зависит от эффективности работы в общинах", — говорит Шмыгаль.

И заключает, что около 36 тысяч граждан обратились за компенсациями для ремонта поврежденного жилья. Из них — 7 тысяч человек получили средства для восстановления собственного дома.

Напомним, в Украине государственную программу єОздоровлення, по которой можно получить деньги на оздоровление детей в летний период, расширили. Теперь она доступна всем регионам страны.

Также мы писали, что в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с детьми имеют право на получение 150 тыс. грн. Такие выплаты гарантируют тем, кто имеет регистрацию в пяти регионах.

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