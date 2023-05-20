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Кому із переселенців держава має надати тимчасове житло: повний перелік

20 травня 2023 22:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Кому із переселенців держава має надати тимчасове житло: повний перелік
Українські переселенці. Фото: АрміяInform
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кабінет міністрів розширив список категорій внутрішньо переміщених осіб, яким має надаватися тимчасове житло. Також змінено принцип формування цього житлового фонду.

Про це повідомляє Facebook-сторінка "Юридичний порадник для ВПО".

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Розширили фонд житла

Згідно із постановою Кабінету міністрів, було змінено формування фонду житла, яке розраховане на тимчасове проживання внутрішньо переміщених осіб.

Відтепер цей фонд органи місцевого самоврядування формуватимуть, зокрема, шляхом будівництва житла.

Хто має право на тимчасове житло

Також уряд розширив список категорій, які можуть претендувати на тимчасове житло від держави та громад.

По-перше, йдеться про:

  • особи з інвалідністю;
  • осіб віком понад 60 років;
  • осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • осіб, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
  • осіб, які хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання, визначені переліком рідкісних (орфанних) захворювань.

Також на тимчасове житло можуть претендувати сім’ї, у яких є діти, чи сім’я з опікунами та доглядальниками, де:

  • виховуються діти з інвалідністю;
  • перебуває на утриманні повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи;
  • проживає/перебуває на утриманні особа, визнана судом недієздатною;
  • батьки (один із батьків) мають інвалідність.

Крім того, тимчасове житло мають надавати рідним військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях — дружині чи чоловіку, батькам, дітям, іншим особам, які перебувають на утриманні.

На таке житло можуть також претендувати наступні категорії ВПО:

  • багатодітні сім’ї;
  • малозабезпечені сім’ї;
  • сім’ї патронатних вихователів;
  • прийомні сім’ї;
  • дитячі будинки сімейного типу.

Нагадаємо, що на початок травня тільки у Києві було зареєстровано 250 тисяч ВПО.

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