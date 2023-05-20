Кому из переселенцев государство должно предоставить временное жилье: полный перечень

Украинские переселенцы. Фото: АрмияInform

Кабинет министров расширил список категорий внутренне перемещенных лиц, которым должно предоставляться временное жилье. Также изменен принцип формирования этого жилищного фонда.

Об этом сообщает Facebook-страница "Юридичний порадник для ВПО".

Читайте также:

Расширили фонд жилья

Согласно постановлению Кабинета министров было изменено формирование фонда жилья, которое рассчитано на временное проживание внутренне перемещенных лиц.

Теперь этот фонд органы местного самоуправления будут формировать, в частности, путем строительства жилья.

Кто имеет право на временное жилье

Также правительство расширило список категорий, которые могут претендовать на жилье от государства и общин.

Во-первых, речь идет о:

лицах с инвалидностью;

лицах старше 60 лет;

лицах из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

лицах, самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

лицах, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, определены перечнем редких (орфанных) заболеваний.

Также на временное жилье могут претендовать семьи, в которых есть дети, или семьи с опекунами, где:

воспитываются дети с инвалидностью;

находится на иждивении совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы;

проживает / находится на иждивении лицо, признанное судом недееспособным;

родители (один родитель) имеют инвалидность.

Кроме того, временное жилье должны предоставлять родным военнослужащих, участвующих в боевых действиях — жене или мужу, родителям, детям, другим находящимся на содержании лицам.

На такое жилье могут также претендовать следующие категории ВПЛ:

многодетные семьи;

малообеспеченные семьи;

семьи патронатных воспитателей;

приемные семьи;

детские дома семейного типа.

Напомним, что на начало мая только в Киеве было зарегистрировано 250 тысяч ВПЛ.