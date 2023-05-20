Кому из переселенцев государство должно предоставить временное жилье: полный перечень
Кабинет министров расширил список категорий внутренне перемещенных лиц, которым должно предоставляться временное жилье. Также изменен принцип формирования этого жилищного фонда.
Об этом сообщает Facebook-страница "Юридичний порадник для ВПО".
Расширили фонд жилья
Согласно постановлению Кабинета министров было изменено формирование фонда жилья, которое рассчитано на временное проживание внутренне перемещенных лиц.
Теперь этот фонд органы местного самоуправления будут формировать, в частности, путем строительства жилья.
Кто имеет право на временное жилье
Также правительство расширило список категорий, которые могут претендовать на жилье от государства и общин.
Во-первых, речь идет о:
- лицах с инвалидностью;
- лицах старше 60 лет;
- лицах из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
- лицах, самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- лицах, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, определены перечнем редких (орфанных) заболеваний.
Также на временное жилье могут претендовать семьи, в которых есть дети, или семьи с опекунами, где:
- воспитываются дети с инвалидностью;
- находится на иждивении совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы;
- проживает / находится на иждивении лицо, признанное судом недееспособным;
- родители (один родитель) имеют инвалидность.
Кроме того, временное жилье должны предоставлять родным военнослужащих, участвующих в боевых действиях — жене или мужу, родителям, детям, другим находящимся на содержании лицам.
На такое жилье могут также претендовать следующие категории ВПЛ:
- многодетные семьи;
- малообеспеченные семьи;
- семьи патронатных воспитателей;
- приемные семьи;
- детские дома семейного типа.
Напомним, что на начало мая только в Киеве было зарегистрировано 250 тысяч ВПЛ.