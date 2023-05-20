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Кому из переселенцев государство должно предоставить временное жилье: полный перечень

20 мая 2023 22:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Кому из переселенцев государство должно предоставить временное жилье: полный перечень
Украинские переселенцы. Фото: АрмияInform
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Кабинет министров расширил список категорий внутренне перемещенных лиц, которым должно предоставляться временное жилье. Также изменен принцип формирования этого жилищного фонда.

Об этом сообщает Facebook-страница "Юридичний порадник для ВПО".

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Расширили фонд жилья

Согласно постановлению Кабинета министров было изменено формирование фонда жилья, которое рассчитано на временное проживание внутренне перемещенных лиц.

Теперь этот фонд органы местного самоуправления будут формировать, в частности, путем строительства жилья.

Кто имеет право на временное жилье

Также правительство расширило список категорий, которые могут претендовать на жилье от государства и общин.

Во-первых, речь идет о:

  • лицах с инвалидностью;
  • лицах старше 60 лет;
  • лицах из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
  • лицах, самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
  • лицах, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, определены перечнем редких (орфанных) заболеваний.

Также на временное жилье могут претендовать семьи, в которых есть дети, или семьи с опекунами, где:

  • воспитываются дети с инвалидностью;
  • находится на иждивении совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы;
  • проживает / находится на иждивении лицо, признанное судом недееспособным;
  • родители (один родитель) имеют инвалидность.

Кроме того, временное жилье должны предоставлять родным военнослужащих, участвующих в боевых действиях — жене или мужу, родителям, детям, другим находящимся на содержании лицам.

На такое жилье могут также претендовать следующие категории ВПЛ:

  • многодетные семьи;
  • малообеспеченные семьи;
  • семьи патронатных воспитателей;
  • приемные семьи;
  • детские дома семейного типа.

Напомним, что на начало мая только в Киеве было зарегистрировано 250 тысяч ВПЛ.

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