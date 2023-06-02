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Конфлікт у Житомирі переріс у погром квіткової крамниці

2 червня 2023 03:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Конфлікт у Житомирі переріс у погром квіткової крамниці
Квіткова крамниця. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Житомирі стався конфлікт між двома чоловіками. Розбірки вони влаштували в одній з квіткових крамниць міста. 

Місцеві телеграм-канали та у соцмережах почали поширювати відео цього скандалу між чоловіками.

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Як зазначається, на відео — батько та син Протасевичі. Батько, Максим Протасевич, є власником магазину інструментів "Омах-Центр" з виставкою котів. У цьому ж будинку знаходиться і квіткова крамниця сина.

Місцеві припускають, що конфлікт почався ще кілька місяців тому, коли поліція почала перевірку інформації про те, що чоловік викрав кішку, яка проживала у квітковому магазині, а чоловік-викрадач — батько Протасевич.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maria (@mmrtmnv)

Нагадаємо, на Київщині в селі Калинове 36-річний чоловік кинув гранату у трьох своїх знайомих, що прийшли до нього в гості. Як стало відомо, між ними виникла суперечка. 

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