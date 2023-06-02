Конфликт в Житомире перерос в погром цветочного магазина

Цветочный магазин. Фото: Google

В Житомире произошел конфликт между двумя мужчинами. Разборки они устроили в одном из цветочных магазинов города.

Местные телеграмм-каналы и в соцсетях начали распространять видео этого скандала между мужчинами.

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Как отмечается, на видео отец и сын Протасевичи. Отец Максим Протасевич является владельцем магазина инструментов "Омах-Центр" с выставкой кошек. В этом же доме находится и цветочный магазин сына.

Местные предполагают, что конфликт начался еще несколько месяцев назад, когда полиция начала проверку информации о том, что мужчина похитил кошку, проживавшую в цветочном магазине, а мужчина-похититель — отец Протасевич.

Напомним, в Киевской области в селе Калиново 36-летний мужчина бросил гранату в трех своих знакомых, пришедших к нему в гости. Как стало известно, между ними возник спор.