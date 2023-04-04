Кореспондентка Новини.LIVE стала журналісткою місяця за версією International Journalists Network
Журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець стала журналісткою місяця за версією International Journalists Network. Сьогодні вона робить репортажі про війну та найактуальніші події в Україні.
Про це повідомляється на сайті International Jourmalists Network.
Кар'єрний шлях Галини Остаповець
Як зазначається у публікації на сайті журналістської мережі, 17 років тому Галина Остаповець прийшла до редакції регіональної газети в місті Рівне та заявила, що хоче працювати у них. На той час вона була студенткою другого курсу коледжу та не мала жодного досвіду у журналістиці.
Редактор, замість того, щоб відправити її за двері, дав їй низку завдань. Галина Остаповець не зуміла впоратися з поставленими завданням, і уже було вирішила, що журналістика не для неї.
Проте через два місяці вона повернулася до тієї ж редакції, цього разу з ідеєю статті про громадський транспорт. Ця презентація дебютом її журналістської кар'єри, яка триває і сьогодні.
Робота в умовах війни
Галина Остаповець – одна із мільйонів людей, чиї життя були перевернуті з ніг на голову, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. На роботі вона робила репортажі про політику, але перейшла до висвітлення війни та її наслідків для українського народу. Сьогодні вона "журналістка, яка пише про життя і війну", вона пише для Новини.Live і створює відео для їхнього каналу на YouTube.
Журналістка зазначає, що своєю роботою вона бореться за Україну – пише репортажі та поширює обізнаність про війну.
Галина Остаповець також дала поради журналістам, які висвітлюють війну росії проти України через рік після початку повномасштабного вторгнення.
"Робота журналіста в Україні — це не п'ять з семи днів на тиждень і не вісім-дев'ять годин на день. Найчастіше доводиться працювати понаднормово і без вихідних. Важливо не соромитися брати вихідні – відпустки і приділяти час собі – займатися спортом, бігати, ходити в ресторан і взагалі давати собі можливість відпочити без докорів сумління. Цьому важко навчитися, але це дійсно важливо. Без нього зараз ніяк", — наголосила вона.
Журналістка також розповіла, що війна сильно змінила не тільки її життя, а й роботу. Вона розповіла, що раніше їздила на Донбас, де росія воює з 2014 року, однак наголосила, що "працювати на війні і жити на війні – це зовсім різні речі".
Читайте також нещодавні репортажі Галини Остаповець про річницю звільнення Київщини від окупантів, а також про відновлення міста Ірпінь.
Фото: Олег Переверзєв