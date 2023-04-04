Корреспондент Новини.LIVE стала журналисткой месяца по версии International Jourmalists Network

Галина Остаповец

Журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец стала журналисткой месяца по версии International Jourmalists Network. Сегодня она пишет репортажи о войне и самых актуальных событиях в Украине.

Об этом сообщается на сайте International Jourmalists Network.

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Карьерный путь Галины Остаповец

Как отмечается в публикации на сайте журналистской сети, 17 лет назад Галина Остаповец пришла в редакцию региональной газеты в Ровно и заявила, что хочет работать у них. В то время она была студенткой второго курса колледжа и не имела никакого опыта в журналистике.

Редактор вместо того, чтобы отправить ее за дверь, дал ей ряд задач. Галина Остаповец не сумела справиться с поставленными задачами, и уже решила, что журналистика не для нее.

Однако через два месяца она вернулась в ту же редакцию, на этот раз с идеей статьи об общественном транспорте. Эта презентация является дебютом ее журналистской карьеры, которая продолжается и сегодня.

Работа в условиях войны

Галина Остаповец — одна из миллионов людей, чьи жизни были перевернуты с ног на голову, когда россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. На работе она делала репортажи о политике, но перешла к освещению войны и ее последствиям для украинского народа. Сегодня она "журналистка, которая пишет о жизни и войне", она пишет для Новини.Live и создает видео для их канала на YouTube.

Журналистка отмечает, что своей работой она борется за Украину – пишет репортажи и распространяет осведомленность о войне.

Галина Остаповец также дала советы журналистам, освещающим войну россии против Украины через год после начала полномасштабного вторжения.

"Работа журналиста в Украине — это не пять с семи дней в неделю и не восемь-девять часов в день. Чаще приходится работать сверхурочно и без выходных. Важно не стесняться брать выходные, отпуска и уделять время себе — заниматься спортом, бегать, ходить в ресторан и вообще давать себе возможность отдохнуть без угрызений совести. Этому трудно научиться, но это действительно важно. Без этого сейчас никак", — подчеркнула она.

Журналистка рассказала, что война сильно изменила не только ее жизнь, но и работу. Она рассказала, что раньше ездила на Донбасс, где россия воюет с 2014 года, однако подчеркнула, что "работать на войне и жить на войне — это совсем разные вещи".

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Фото: Олег Переверзев