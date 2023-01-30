Окупанти скаржаться своїм родичам на нестерпні умови на фронті

Краще не розповідати: окупант поскаржився братові, що позиції росіян обстрілюють свої ж
Російські військовослужбовці продовжують скаржитися своїм родичам на жахливі умови та постійні обстріли на лінії фронту. Також солдат скаржиться на нестачу їжі та води.
Про це свідчить аудіоперехоплення ГУР Міноборони України.
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Скарги окупантів
Окупант поскаржився братові, що російські солдати постійно перебувають під обстрілом українських солдатів. Іноді вони дуже сильні, що навіть танки не витримують. Також окупант скаржиться на відсутність їжі та води.
"Їжі немає, тільки вода — півторалітрова пляшка на двох", — каже він і додав, що всім байдуже на те, в яких умовах вони воюють.
У розмові з товаришем він розповів, що його командування було поранено. Він сказав, що дуже часто їх обстрілюють, бо не можуть розрахувати відстань до позицій українських військових.
"***башать так, нах***й, з танка, що тільки лопості летять", — уточнив російський солдат.
"Там п***зда взагалі, нах***й, — там м'ясо, ***бать", — уточнив солдат.
Нагадаємо, що російські загарбники мріють втекти на війну до Сирії з пекла, яке їм влаштовують українські захисники. Окупант скаржився своїй дружині на те, що, маючи досвід участі у сирійській війні, він не здобув легкої перемоги в Україні.