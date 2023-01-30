Оккупанты жалуются своим родственникам на невыносимые условия на фронте

Российские оккупанты

Российские военнослужащие продолжают жаловаться своим родственникам на ужасные условия и постоянные обстрелы на линии фронта. Также солдат жалуется на нехватку еды и воды.

Об этом свидетельствует аудиоперехват ГУР Минобороны Украины.

Жалобы оккупантов

Оккупант пожаловался брату, что российские солдаты постоянно находятся под обстрелами украинских солдат. Иногда они настояльно сильные, что даже танки не выдерживают. Также оккупант жалуется на отсутствие еды и воды.

"Еды нет, только вода — полуторалитровая бутылка на двоих", — говорит он и добавил, что всем безразлично на то, в каких условиях они воюют.

В разговоре с товарищем он рассказал, что его командование было ранено. Он сказал, что очень часто их обстреливают свои, так как не могут рассчитать расстояние до позиций украинских военных.

"***башат так, нах***й, с танка, что только лопости летят", — уточнил российский солдат.

"Там п***зда вообще, нах***й, — там мясо, ***бать", — уточнил солдат.

Напомним, что российские захватчики мечтают убежать на войну в Сирию из ада, который им устраивают украинские защитники. Оккупант жаловался своей жене на то, что, имея опыт участия в сирийской войне, он не одержал легкой победы в Украине.