Оккупанты жалуются своим родственникам на невыносимые условия на фронте

Лучше не рассказывать: оккупант пожаловался брату, что позиции россиян обстреливают свои же
Российские военнослужащие продолжают жаловаться своим родственникам на ужасные условия и постоянные обстрелы на линии фронта. Также солдат жалуется на нехватку еды и воды.
Об этом свидетельствует аудиоперехват ГУР Минобороны Украины.
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Жалобы оккупантов
Оккупант пожаловался брату, что российские солдаты постоянно находятся под обстрелами украинских солдат. Иногда они настояльно сильные, что даже танки не выдерживают. Также оккупант жалуется на отсутствие еды и воды.
"Еды нет, только вода — полуторалитровая бутылка на двоих", — говорит он и добавил, что всем безразлично на то, в каких условиях они воюют.
В разговоре с товарищем он рассказал, что его командование было ранено. Он сказал, что очень часто их обстреливают свои, так как не могут рассчитать расстояние до позиций украинских военных.
"***башат так, нах***й, с танка, что только лопости летят", — уточнил российский солдат.
"Там п***зда вообще, нах***й, — там мясо, ***бать", — уточнил солдат.
Напомним, что российские захватчики мечтают убежать на войну в Сирию из ада, который им устраивают украинские защитники. Оккупант жаловался своей жене на то, что, имея опыт участия в сирийской войне, он не одержал легкой победы в Украине.