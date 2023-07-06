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Крекер-тест: дізнайтеся все про свій метаболізм

6 липня 2023 08:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Крекер-тест: дізнайтеся все про свій метаболізм
Крекер покаже, чи потрібна вам жорстка дієта. Фото: pixabay
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Середня норма споживання вуглеводів складає 130 грамів на день. Таким чином людина споживає 500 ккал, чого достатньо, щоб не набрати зайвої ваги.

Втім, у всіх людей різний метаболізм. Є люди, які набирають вагу навіть отримуючи вуглеводів менше норми. А є такі, що їдять усе без розбору, але не гладшають. Як дізнатися правду про свій метаболізм?

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З цією метою генетик та доктор медицини Шарон Моалем розробив крекер-тест. Це найпростіший спосіб дізнатися, наскільки добре тіло перетравлює вуглеводи.

Етапи крекер-тесту

  • Візьміть несолоний крекер та увімкніть на смартфоні секундомір.
  • Перед початком тесту слід наповнити рот слиною.
  • Відкусіть крекер, засікайте час і починайте жувати.
  • Потрібно жувати поки крекер не почне здаватися солодким.
  • Якщо смак крекера за 30 секунд з початку жування не змінився, зупиніться.

Швидкість метаболізму визначає час від початку жування до зміни смаку визначає:

  1. 0-14 секунд — повний;
  2. 15-30 секунд — помірний;
  3. понад 30 секунд — обмежений.

Річ у тім, що травлення починається ще у роті. У слині міститься фермент амілаза, який розщеплює складні молекули крохмалю на прості цукри — тому прісний крекер і стає солодким.

У деяких людей концентрація амілази в 50 разів більша за норму, а в інших її практично немає. Власне тест і показує концентрацію амілази у слині.

Розшифровка результатів

1. Людина може їсти в рази більше за норму та не гладшати.
2-3. Зловживати вуглеводами не варто, інакше набір зайвої ваги неминучий.

Раніше ми пропонували пройти швидкий психологічний тест, щоб дізнатися, що заважає вашому щастю.

Також психологи стверджують, що малюнок людини багато розповість про її характер.

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