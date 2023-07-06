Крекер-тест: узнайте все о своем метаболизме

Крекер покажет, нужна ли вам жесткая диета. Фото: pixabay

Средняя норма потребления углеводов составляет 130 г в день. Таким образом, человек потребляет 500 ккал, чего достаточно, чтобы не набрать лишнего веса.

Впрочем, у всех людей разный метаболизм. Есть люди, которые набирают вес, даже получая углеводов меньше нормы. А есть такие, которые едят все без разбора, но не полнеют. Как узнать правду о своем метаболизме?

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С этой целью генетик и доктор медицины Шарон Моал разработал крекер-тест. Это самый простой способ узнать, насколько тело хорошо переваривает углеводы.

Этапы крекер-теста

Возьмите несоленый крекер и включите на смартфоне секундомер.

Перед началом теста следует наполнить рот слюной.

Откусите крекер, засекайте время и начинайте жевать.

Нужно жевать пока крекер не станет казаться сладким.

Если вкус крекера за 30 секунд с начала жевания не изменился, остановитесь.

Скорость метаболизма определяет время от начала жевания до изменения вкуса.

0-14 секунд — полный; 15-30 секунд — умеренный; более 30 секунд — ограниченный.

Дело в том, что пищеварение начинается еще во рту. В слюне содержится фермент амилаза, расщепляющий сложные молекулы крахмала на простые сахара — поэтому пресный крекер и становится сладким.

У некоторых людей концентрация амилазы в 50 раз больше нормы, а у других ее практически нет. По сути тест и показывает концентрацию амилазы в слюне.

Расшифровка результатов

1. Человек может есть в разы больше нормы и не толстеть.

2-3. Злоупотреблять углеводами не стоит, иначе набор избыточного веса неизбежен.

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