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Крекер-тест: узнайте все о своем метаболизме

6 июля 2023 08:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Крекер-тест: узнайте все о своем метаболизме
Крекер покажет, нужна ли вам жесткая диета. Фото: pixabay
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Средняя норма потребления углеводов составляет 130 г в день. Таким образом, человек потребляет 500 ккал, чего достаточно, чтобы не набрать лишнего веса.

Впрочем, у всех людей разный метаболизм. Есть люди, которые набирают вес, даже получая углеводов меньше нормы. А есть такие, которые едят все без разбора, но не полнеют. Как узнать правду о своем метаболизме?

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С этой целью генетик и доктор медицины Шарон Моал разработал крекер-тест. Это самый простой способ узнать, насколько тело хорошо переваривает углеводы.

Этапы крекер-теста

  • Возьмите несоленый крекер и включите на смартфоне секундомер.
  • Перед началом теста следует наполнить рот слюной.
  • Откусите крекер, засекайте время и начинайте жевать.
  • Нужно жевать пока крекер не станет казаться сладким.
  • Если вкус крекера за 30 секунд с начала жевания не изменился, остановитесь.

Скорость метаболизма определяет время от начала жевания до изменения вкуса.

  1. 0-14 секунд — полный;
  2. 15-30 секунд — умеренный;
  3. более 30 секунд — ограниченный.

Дело в том, что пищеварение начинается еще во рту. В слюне содержится фермент амилаза, расщепляющий сложные молекулы крахмала на простые сахара — поэтому пресный крекер и становится сладким.

У некоторых людей концентрация амилазы в 50 раз больше нормы, а у других ее практически нет. По сути тест и показывает концентрацию амилазы в слюне.

Расшифровка результатов

1. Человек может есть в разы больше нормы и не толстеть.
2-3. Злоупотреблять углеводами не стоит, иначе набор избыточного веса неизбежен.

Ранее мы предлагали пройти быстрый психологический тест, чтобы узнать, что мешает вашему счастью.

Также психологи утверждают, что рисунок человека многое расскажет о его характере.

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