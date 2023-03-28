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​​​​​​​кремль змушений відправляти на окуповані території прокурорів з рф: у чому причина

28 березня 2023 14:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Працівники російської прокуратури
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

кремль наказав відправляти прокурорів з росії до окупованих українських областей у відрядження. Причиною є небажання українців іти на співпрацю із окупантами, тому "адміністрації" цих регіонів не можуть укомплектувати свої каральні структури.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Президент росії володимир путін підписав указ про особливості вступу на роботу до структур "прокуратури" на окупованих територіях України.

Згідно із цим указом, до 1 січня 2026 року на роботу у окупаційні каральні органи прийматимуть громадян росії без складання жодних іспитів.

Також до окупованих регіонів України направляються чинні працівники прокуратури російської федерації.

Як стало відомо, вони працюватимуть тут у режимі відряджень.

Чим продиктований такий крок

Причиною появи такого указу, підписаного володимиром путіним, є небажання українців співпрацювати із окупантами.

Внаслідок позиції місцевих мешканців колабораційні "адміністрації" не можуть набрати достатню кількість людей у каральні структури у чотирьох окупованих регіонах материкової України.

Нагадаємо, що українські фахівці Запорізької атомної електростанції також у більшості відмовляються співпрацювати із російськими окупантами, тому "Росатому", який тимчасово контролює за допомогою військ рф українську станцію, не вистачає персоналу.

Фото з російських ЗМІ

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