кремль змушений відправляти на окуповані території прокурорів з рф: у чому причина
кремль наказав відправляти прокурорів з росії до окупованих українських областей у відрядження. Причиною є небажання українців іти на співпрацю із окупантами, тому "адміністрації" цих регіонів не можуть укомплектувати свої каральні структури.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
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Російських прокурорів — в окупацію
Президент росії володимир путін підписав указ про особливості вступу на роботу до структур "прокуратури" на окупованих територіях України.
Згідно із цим указом, до 1 січня 2026 року на роботу у окупаційні каральні органи прийматимуть громадян росії без складання жодних іспитів.
Також до окупованих регіонів України направляються чинні працівники прокуратури російської федерації.
Як стало відомо, вони працюватимуть тут у режимі відряджень.
Чим продиктований такий крок
Причиною появи такого указу, підписаного володимиром путіним, є небажання українців співпрацювати із окупантами.
Внаслідок позиції місцевих мешканців колабораційні "адміністрації" не можуть набрати достатню кількість людей у каральні структури у чотирьох окупованих регіонах материкової України.
Нагадаємо, що українські фахівці Запорізької атомної електростанції також у більшості відмовляються співпрацювати із російськими окупантами, тому "Росатому", який тимчасово контролює за допомогою військ рф українську станцію, не вистачає персоналу.
Фото з російських ЗМІ