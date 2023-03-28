кремль вынужден отправлять на оккупированные территории прокуроров из рф: в чем причина
кремль приказал отправлять прокуроров из россии в оккупированные украинские области в командировку. Причиной является нежелание украинцев идти на сотрудничество с оккупантами, поэтому администрации этих регионов не могут укомплектовать свои карательные структуры.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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Российских прокуроров — в оккупацию
Президент россии владимир путин подписал указ об особенностях вступления на работу в структуры "прокуратуры" на оккупированных территориях Украины.
Согласно этому указу, до 1 января 2026 года на работу в оккупационные карательные органы будут принимать граждан рф без сдачи экзаменов.
Также в оккупированные регионы Украины направляются действующие работники прокуратуры российской федерации.
Как стало известно, они будут работать здесь в режиме командировок.
Чем продиктован такой шаг
Причиной появления такого указа, подписанного владимиром путиным, является нежелание украинцев сотрудничать с оккупантами.
В результате позиции местных жителей коллаборационные "администрации" не могут набрать достаточное количество людей в карательные структуры в четырех оккупированных регионах материковой Украины.
Напомним, что украинские специалисты Запорожской атомной электростанции также в большинстве отказываются сотрудничать с российскими оккупантами, поэтому "Росатому", который временно контролирует с помощью войск рф украинскую станцию, не хватает персонала.
Фото из российских СМИ