Работники российской прокуратуры

кремль приказал отправлять прокуроров из россии в оккупированные украинские области в командировку. Причиной является нежелание украинцев идти на сотрудничество с оккупантами, поэтому администрации этих регионов не могут укомплектовать свои карательные структуры.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Российских прокуроров — в оккупацию

Президент россии владимир путин подписал указ об особенностях вступления на работу в структуры "прокуратуры" на оккупированных территориях Украины.

Согласно этому указу, до 1 января 2026 года на работу в оккупационные карательные органы будут принимать граждан рф без сдачи экзаменов.

Также в оккупированные регионы Украины направляются действующие работники прокуратуры российской федерации.

Как стало известно, они будут работать здесь в режиме командировок.

Чем продиктован такой шаг

Причиной появления такого указа, подписанного владимиром путиным, является нежелание украинцев сотрудничать с оккупантами.

В результате позиции местных жителей коллаборационные "администрации" не могут набрать достаточное количество людей в карательные структуры в четырех оккупированных регионах материковой Украины.

Напомним, что украинские специалисты Запорожской атомной электростанции также в большинстве отказываются сотрудничать с российскими оккупантами, поэтому "Росатому", который временно контролирует с помощью войск рф украинскую станцию, не хватает персонала.

Фото из российских СМИ