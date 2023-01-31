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Кримські партизани ліквідували двох офіцерів росгвардії: як це сталося

31 січня 2023 14:30
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Кримські партизани підірвали автівку з офіцерами росгвардії
Скриншот з відео
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

30 січня партизани з Криму підірвали автівку з двома офіцерами росгвардії. Зазначається, що правоохоронці поспішали у цей час із Севастополя до Сімферополя.

Про це повідомляє військовий рух "Атеш" у Telegram.

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Відомо, що партизани ліквідували офіцерів за допомогою саморобної вибухівки.

"У нас довгі руки. І ми запустили їх у гніздо опричників кремля — у росгвардію. Наші люди у цій злочинній, за своєю суттю, організації змогли ліквідувати двох вельми важливих офіцерів росгвардії, які поспішали із Севастополя до Сімферополя. Не доїхали, згоріли у машині", — йдеться у повідомленні.

Також партизани опублікували відео, на якому можна побачити, як догоряє автомобіль, у якому знаходилися ці офіцери.

Раніше ми писали, що у Бєлгородській області перекинулася вантажівка "КамАЗ" з російськими військовими. Відомо про шістьох постраждалих, яких доправили до лікарні.

За даними російських ЗМІ, причиною аварії були погодні умови, зокрема низька температура повітря.

Нагадаємо, наприкінці грудня у тимчасово окупованому Джанкої в Криму пролунало кілька вибухів. Також вибухи були чутні у російському Бєлгороді.

Окрім того, 10 грудня у селищі міського типу Радянське в окупованому росією Криму горіли казарми. У цих приміщеннях розміщували кілька тисяч російських мобілізованих.

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