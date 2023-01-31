Крымские партизаны взорвали автомобиль с офицерами росгвардии

Скриншот с видео

30 января партизаны из Крыма взорвали машину с двумя офицерами росгвардии. Отмечается, что правоохранители спешили в это время из Севастополя в Симферополь.

Об этом сообщает военное движение "Атеш" в Telegram.

Как партизаны избавляются от оккупантов

Известно, что партизаны ликвидировали офицеров с помощью самодельной взрывчатки.

"У нас длинные руки. И мы запустили их в гнездо опричников кремля — в росгвардию. Наши люди в этой преступной организации, по своей сути, смогли ликвидировать двух очень важных офицеров росгвардии, которые спешили из Севастополя в Симферополь. Не доехали, сгорели", — говорится в сообщении.

Также партизаны опубликовали видео, где можно увидеть, как догорает автомобиль, в котором находились эти офицеры.

Ранее мы писали, что в Белгородской области перевернулся грузовик "КамАЗ" с российскими военными. Известно о шести пострадавших, доставленных в больницу.

По данным российских СМИ, причиной аварии были погодные условия, в том числе низкая температура воздуха.

Напомним, в конце декабря во временно оккупированном Джанкое в Крыму раздалось несколько взрывов. Также взрывы были слышны в российском Белгороде.

Кроме того, 10 декабря в поселке городского типа Советское в оккупированном россией Крыму горели казармы. В этих помещениях размещали несколько тысяч русских мобилизованных.