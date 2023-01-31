Крымские партизаны взорвали автомобиль с офицерами росгвардии

Крымские партизаны ликвидировали двух офицеров росгвардии: как это произошло
30 января партизаны из Крыма взорвали машину с двумя офицерами росгвардии. Отмечается, что правоохранители спешили в это время из Севастополя в Симферополь.
Об этом сообщает военное движение "Атеш" в Telegram.
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Как партизаны избавляются от оккупантов
Известно, что партизаны ликвидировали офицеров с помощью самодельной взрывчатки.
"У нас длинные руки. И мы запустили их в гнездо опричников кремля — в росгвардию. Наши люди в этой преступной организации, по своей сути, смогли ликвидировать двух очень важных офицеров росгвардии, которые спешили из Севастополя в Симферополь. Не доехали, сгорели", — говорится в сообщении.
Также партизаны опубликовали видео, где можно увидеть, как догорает автомобиль, в котором находились эти офицеры.
Ранее мы писали, что в Белгородской области перевернулся грузовик "КамАЗ" с российскими военными. Известно о шести пострадавших, доставленных в больницу.
По данным российских СМИ, причиной аварии были погодные условия, в том числе низкая температура воздуха.
Напомним, в конце декабря во временно оккупированном Джанкое в Крыму раздалось несколько взрывов. Также взрывы были слышны в российском Белгороде.
Кроме того, 10 декабря в поселке городского типа Советское в оккупированном россией Крыму горели казармы. В этих помещениях размещали несколько тысяч русских мобилизованных.