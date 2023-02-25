Культура — це щит — Україна і Франція спільно реалізовують низку великих культурних проєктів

Французька делегація з Франції з Олександром Ткаченком у Києві

Напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну, до столиці прибув "культурний десант" з Франції. Країни спільно реалізовують низку великих культурних проєктів.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Французька делегація у Києві

"Напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну, до столиці прибув "культурний десант" з Франції. У великій делегації була міністерка культури Франції Ріма Абдул-Малак, всесвітньо відома французька акторка Кароль Буке, Джонатан Літтель, директорка Лувру Лоранс де Кар, виконавчий директор ALIPH Foundation Валерій Фріланд", — заявив Ткаченко.

Міністр також додав, що все це свідчення того, що наміри Франції надзвичайно серйозні.

Які проєкти Україна і Франція спільно реалізовують

Наразі Україна спільно з Францією реалізовує низку великих проєктів:

Створення фонду на підтримку українського кіно.

Створення фонду на підтримку української літератури (перекладів французьких книг українською і навпаки).

Проведення масштабних українських культурних сезонів у Франції.

Виставки Out of blackout.

Підтримка диджиталізації сфери спадщини.

Санкції проти російських пропагандистів та боротьба з російською дезінформацією та пропагандою.

"У Франції чітко розуміють, що культура — це щит. Щит, який, з одного боку, захищає Україну та, з іншого, захищає Європу від російських наративів. Франція, яка є лідером сфери культури в Європі, чітко розуміє, за що ця війна: за культурну свободу, за традиції, ідентичність", — наголосив Ткаченко.



Міністр культури також висловив радість щодо того, що Франція не тільки у сфері військової допомоги, але й царині підтримки культури та інформації, на боці справедливості і правди.

Нагадаємо, 18 лютого міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко спільно зі співачкою Джамалою анонсували проєкт про Крим та кримських татар. Невдовзі його представлять світові.