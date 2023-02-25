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"Культурний десант": Україна і Франція спільно реалізовують низку великих культурних проєктів

25 лютого 2023 18:09
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Культура — це щит — Україна і Франція спільно реалізовують низку великих культурних проєктів
Французька делегація з Франції з Олександром Ткаченком у Києві
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну, до столиці прибув "культурний десант" з Франції. Країни спільно реалізовують низку великих культурних проєктів.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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Французька делегація у Києві

"Напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну, до столиці прибув "культурний десант" з Франції. У великій делегації була міністерка культури Франції Ріма Абдул-Малак, всесвітньо відома французька акторка Кароль Буке, Джонатан Літтель, директорка Лувру Лоранс де Кар, виконавчий директор ALIPH Foundation Валерій Фріланд", — заявив Ткаченко.

Міністр також додав, що все це свідчення того, що наміри Франції надзвичайно серйозні. 

Які проєкти Україна і Франція спільно реалізовують

Наразі Україна спільно з Францією реалізовує низку великих проєктів:

  • Створення фонду на підтримку українського кіно.
  • Створення фонду на підтримку  української літератури (перекладів французьких книг українською і навпаки).
  • Проведення масштабних українських культурних сезонів у Франції.
  • Виставки Out of blackout.
  • Підтримка диджиталізації сфери спадщини.
  • Санкції проти російських пропагандистів та боротьба з російською дезінформацією та пропагандою. 

"У Франції чітко розуміють, що культура — це щит. Щит, який, з одного боку, захищає Україну та, з іншого,  захищає Європу від російських наративів. Франція, яка є лідером сфери культури в Європі, чітко розуміє, за що ця війна: за культурну свободу, за традиції, ідентичність", — наголосив Ткаченко.
 
Міністр культури також висловив радість щодо того, що Франція не тільки у сфері військової допомоги, але й царині підтримки культури та інформації, на боці справедливості і правди.

Нагадаємо, 18 лютого міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко спільно зі співачкою Джамалою анонсували проєкт про Крим та кримських татар. Невдовзі його представлять світові.

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