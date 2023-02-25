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"Культурный десант": Украина и Франция совместно реализуют ряд крупных культурных проектов

25 февраля 2023 18:09
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Культура — это щит — Украина и Франция совместно реализуют ряд крупных культурных проектов
Французская делегация из Франции с Александром Ткаченко в Киеве
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

В канун первой годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину в столицу прибыл "культурный десант" из Франции. Страны совместно реализуют ряд крупных культурных проектов.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

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Французская делегация в Киеве

"В канун первой годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину, в столицу прибыл "культурный десант" из Франции. В большой делегации была министерша культуры Франции Рима Абдул-Малак, всемирно известная французская актриса Кароль Буке, Джонатан Литтель, директор Лувра Лоранс де Кар, ALIPH Foundation Валерий Фриланд", — заявил Ткаченко.

Министр также добавил, что все это свидетельство того, что намерения Франции очень серьезны.

Какие проекты Украина и Франция совместно реализуют

В настоящее время Украина совместно с Францией реализует ряд крупных проектов:

  • Создание фонда в поддержку украинского кино.
  • Создание фонда в поддержку украинской литературы (переводов французских книг на украинский и наоборот).
  • Проведение масштабных украинских культурных сезонов во Франции.
  • Выставки Out of Blackout.
  • Поддержка диджитализации сферы наследия.
  • Санкции против российских пропагандистов и борьба с российской дезинформацией и пропагандой.

"Во Франции четко понимают, что культура — это щит. Щит, который, с одной стороны, защищает Украину и, с другой, защищает Европу от российских нарративов. Франция, являющаяся лидером сферы культуры в Европе, четко понимает, за что эта война: за культурную свободу, за традиции, идентичность", — подчеркнул Ткаченко.

Министр культуры также выразил радость, что Франция не только в сфере военной помощи, но и области поддержки культуры и информации, на стороне справедливости и правды.

Напомним, 18 февраля министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко совместно с певицей Джамалой анонсировали проект о Крыме и крымских татарах. Вскоре его представят миру.

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