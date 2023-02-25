Культура — это щит — Украина и Франция совместно реализуют ряд крупных культурных проектов

"Культурный десант": Украина и Франция совместно реализуют ряд крупных культурных проектов
В канун первой годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину в столицу прибыл "культурный десант" из Франции. Страны совместно реализуют ряд крупных культурных проектов.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
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Французская делегация в Киеве
"В канун первой годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину, в столицу прибыл "культурный десант" из Франции. В большой делегации была министерша культуры Франции Рима Абдул-Малак, всемирно известная французская актриса Кароль Буке, Джонатан Литтель, директор Лувра Лоранс де Кар, ALIPH Foundation Валерий Фриланд", — заявил Ткаченко.
Министр также добавил, что все это свидетельство того, что намерения Франции очень серьезны.
Какие проекты Украина и Франция совместно реализуют
В настоящее время Украина совместно с Францией реализует ряд крупных проектов:
- Создание фонда в поддержку украинского кино.
- Создание фонда в поддержку украинской литературы (переводов французских книг на украинский и наоборот).
- Проведение масштабных украинских культурных сезонов во Франции.
- Выставки Out of Blackout.
- Поддержка диджитализации сферы наследия.
- Санкции против российских пропагандистов и борьба с российской дезинформацией и пропагандой.
"Во Франции четко понимают, что культура — это щит. Щит, который, с одной стороны, защищает Украину и, с другой, защищает Европу от российских нарративов. Франция, являющаяся лидером сферы культуры в Европе, четко понимает, за что эта война: за культурную свободу, за традиции, идентичность", — подчеркнул Ткаченко.
Министр культуры также выразил радость, что Франция не только в сфере военной помощи, но и области поддержки культуры и информации, на стороне справедливости и правды.
Напомним, 18 февраля министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко совместно с певицей Джамалой анонсировали проект о Крыме и крымских татарах. Вскоре его представят миру.