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Ледь не потонули: на Херсонщині врятували маленьке оленя та собаку

6 червня 2023 12:21
- Каріна Бовсуновська
Ледь не потонули: на Херсонщині врятували маленьке оленя та собаку
Перелякане оленя. Фото: скриншот з відео МВС.
- Каріна Бовсуновська

В Антонівці, що на Херсонщині, врятували маленьке оленя, а в Херсоні — собаку. Вони не могли вилізти з води, в якій ледь не потонули.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

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Через підрив російськими військами Каховської ГЕС, постраждали не лише оселі українців, а й тварини.

Своєю чергою голова СБУ Василь Малюк наголосив, що потрібно притягнути до відповідальності не тільки верхівку путінського режиму, а й тих, хто виконує такі накази.

"Підірвавши греблю Каховської ГЕС, російська федерація остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість — і на полі бою, і в міжнародних судах. Наше завдання — притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців злочинів", — запевнив Малюк.

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Через ймовірну техногенну катастрофу Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО.

 

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