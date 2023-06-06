Ледь не потонули: на Херсонщині врятували маленьке оленя та собаку

Перелякане оленя. Фото: скриншот з відео МВС.

В Антонівці, що на Херсонщині, врятували маленьке оленя, а в Херсоні — собаку. Вони не могли вилізти з води, в якій ледь не потонули.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Читайте також:

Через підрив російськими військами Каховської ГЕС, постраждали не лише оселі українців, а й тварини.

Своєю чергою голова СБУ Василь Малюк наголосив, що потрібно притягнути до відповідальності не тільки верхівку путінського режиму, а й тих, хто виконує такі накази.

"Підірвавши греблю Каховської ГЕС, російська федерація остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість — і на полі бою, і в міжнародних судах. Наше завдання — притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців злочинів", — запевнив Малюк.

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Через ймовірну техногенну катастрофу Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО.