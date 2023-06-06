Едва не утонули: на Херсонщине спасли маленького оленя и собаку

Испуганный олененок. Фото: скриншот с видео МВД.

В Антоновке на Херсонщине спасли маленького оленя, а в Херсоне — собаку. Они не могли вылезти из воды, в которой едва не утонули.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

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Из-за подрыва российскими войсками Каховской ГЭС, пострадали не только дома украинцев, но и животные.

В свою очередь глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что нужно привлечь к ответственности не только верхушку путинского режима, но и тех, кто выполняет такие приказы.

"Взорвав дамбу Каховской ГЭС, российская федерация окончательно доказала, что угрожает всему цивилизованному миру. Ведь только настоящее государство-террорист может устроить техногенную и экологическую катастрофу такого уровня. И она обязательно за это ответит — и на поле боя, и в международных судах. Наша задача — привлечь к ответственности не только верхушку путинского режима, но и рядовых исполнителей преступлений" , — заверил Малюк.

Напомним, сегодня, 6 июня, российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. Из-за вероятной техногенной катастрофы Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО.