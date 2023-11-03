Легше одружитися, ніж знайти квартиру, — українці про пошук житла в Європі

Рієлтор проводить огляд квартири для потенційних жильців. Фото: freepik.com

Українським біженцям у Європі дуже важко знайти житло для оренди. Так, в багатьох країнах, таких як Німеччина, Австрія, Велика Британія, Ірландія, Нідерланди, соціальне житло для українців практично недоступне через великий наплив людей або ж через низку інших проблем.

Про це повідомляє Фокус.

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Так, в Німеччині та інших країна ЄС часто можна натрапити на житло без меблів. Зі слів киянки Олесі, вона мала досвід оренди кімнати в передмісті за 400 євро або 15 920 грн на місяць. Згодом жінка почала наймати однокімнатну квартиру в Берліні за 900 євро або 35 820 грн. При цьому їй довелося купувати меблі.

Натомість Світлана розповіла, що орендує квартиру без освітлення. Так, її житло має розетки, однак не має ламп. Жінка за це житло віддала 1500 євро або 59 700 грн за оренду, ще 1500 євро застави та 1500 — оплати рієлтору.

У Мюнхені здають найдорожчі квартири, де вартість 19-метрової "студії" становить принаймні 1100 євро або 43 780 грн. В Берліні ціна на однокімнатні квартири починається від 1000 євро або 39 800 грн, а в Франкфурті-на-Майні — від 900 євро.

Тому деякі шукачі житла стверджують, що легше одружитися, ніж знайти квартиру. Багато хто не витримує й тому або переїжджає до Польщі, або повертається додому.

Як українці орендують квартири в Нідерландах

У Нідерландах часто можна орендувати квартиру навіть без підлоги. Власники пояснюють це тим, що пожильцям однаково доведеться робити ремонт, то немає різниці — з підлогою чи без. У цій країні можна орендувати житло за 1900 євро або 75 620 грн на місяць, плюс комуналка та обслуговування будинку обходяться ще в близько 600 євро або 23 880 грн.

"Квартиру шукали довго, великою перешкодою став собака. Знайти житло у Амстердамі — завдання із зірочкою, а якщо у тебе є тварина — то з трьома. Європейці дуже люблять розповідати про любов до тварин, але брати орендарів з котом чи собакою ніхто не хоче. На перегляд запросять не кожного навіть без тварин — спочатку треба надіслати "мотиваційний лист" на кшталт резюме, потім довго чекати. Застава складає орендну плату за три місяці. Готівка не приймається — всі розрахунки тільки безготівкові. До того ж власнику треба надати чинний робочий контракт з вказанням заробітної плати — він хоче бути впевненим, що вам це житло по кишені", — розповів один із орендарів.

Яка вартість оренди житла в Естонії

Пошуки житла в Естонії теж доволі складні через переповнені найбільші міста — Таллінн та Тарту, а в маленьких важко знайти роботу. Однокімнатні квартири там можна орендувати за 300-500 євро або 11 940-19 900 грн, однак є випадки оренди навіть по 250 євро або 9 950 грн на місяць.

Естонські рієлтори погано йдуть на зв'язок, часто обіцяють перетелефонувати, однак зникають безслідно. Справи з власником залежатимуть від того, чи трапиться "російськомовний", такі відмовляються здавати квартири українцям.

Зате естонці добре ставляться до українців і часто йдуть на поступки — пропонують меншу ціну, оплату певних комунальних послуг та часто не беруть застави.

До тварин естонці також ставляться лояльно, поселитися з домашнім улюбленцем тут не буде проблемою.

Нагадаємо, що оренда квартир в країнах Євросоюзу, зокрема для українських біженців, вимагає набагато більше, ніж лише фінансову спроможність. Стало відомо, з якими проблемами зіштовхуються українці, шукаючи житло для оренди в Польщі.