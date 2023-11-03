Легче жениться, чем найти квартиру, — украинцы о поиске жилья в Европе

Риелтор производит осмотр квартиры для потенциальных жильцов. Фото: freepik.com

Украинским беженцам в Европе очень трудно найти жилье для аренды. Так, во многих странах, таких как Германия, Австрия, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, социальное жилье для украинцев практически недоступно из-за большого наплыва людей или же ряда других проблем.

Об этом сообщает Фокус.

Читайте также:

Сколько стоит арендовать жилье в Германии

Так, в Германии и других странах ЕС часто можно встретить жилье без мебели. По словам киевлянки Олеси, у нее был опыт аренды комнаты в пригороде за 400 евро или 15 920 грн в месяц. Впоследствии женщина начала снимать однокомнатную квартиру в Берлине за 900 евро или 35 820 грн. При этом ей пришлось покупать мебель.

Светлана рассказала, что арендует квартиру без освещения. Так, ее жилья есть розетки, однако нет ламп. Женщина за это жилье отдала 1500 евро или 59 700 грн за аренду, еще 1500 евро залога и 1500 — оплаты риелтору.

В Мюнхене сдают самые дорогие квартиры, где стоимость 19-метровой студии составляет по крайней мере 1100 евро или 43 780 грн. В Берлине цена на однокомнатные квартиры начинается от 1000 евро или 39 800 грн, а во Франкфурте-на-Майне — от 900 евро.

Поэтому некоторые искатели жилья утверждают, что легче жениться, чем найти квартиру. Многие не выдерживают и потому либо переезжают в Польшу, либо возвращаются домой.

Как украинцы арендуют квартиры в Нидерландах

В Нидерландах часто можно арендовать квартиру даже без пола. Владельцы объясняют это тем, что жильцам все равно придется делать ремонт, то нет разницы — с полом или без. В этой стране можно арендовать жилье за 1900 евро или 75 620 грн в месяц, плюс коммуналка и обслуживание дома обходятся еще около 600 евро или 23 880 грн.

"Квартиру искали долго, большим препятствием стала собака. Найти жилье в Амстердаме — задача со звездочкой, а если у тебя есть животное — то с тремя. Европейцы очень любят рассказывать о любви к животным, но брать арендаторов с котом или собакой никто не хочет". На просмотр пригласят не каждого даже без животных — сначала нужно послать "мотивационное письмо" вроде резюме, потом долго ждать. Залог составляет арендную плату за три месяца. Наличные деньги не принимаются — все расчеты только безналичные. К тому же владельцу нужно предоставить действующий контракт с указанием заработной платы — он хочет быть уверенным, что вам это жилье по карману", — рассказал один из арендаторов.

Какая стоимость аренды жилья в Эстонии

Поиски жилья в Эстонии тоже довольно сложны из-за переполненных крупнейших городов — Таллинна и Тарту, а у маленьких трудно найти работу. Однокомнатные квартиры там можно арендовать за 300-500 евро или 11 940-19 900 грн, однако есть случаи аренды даже по 250 евро или 9 950 грн в месяц.

Эстонские риелторы плохо идут на связь, часто обещают перезвонить, однако исчезают бесследно. Дела с владельцем будут зависеть от того, попадется ли "русскоязычный", такие отказываются сдавать квартиры украинцам.

Зато эстонцы хорошо относятся к украинцам и часто идут на уступки — предлагают меньшую цену, оплату некоторых коммунальных услуг и часто не берут залог.

К животным эстонцы также относятся лояльно, поселиться с домашним питомцем здесь не будет проблемой.

Напомним, что аренда квартир в странах Евросоюза, в том числе для украинских беженцев, требует гораздо большего, чем только финансовую состоятельность. Стало известно, с какими проблемами сталкиваются украинцы, ища жилье для аренды в Польше.