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Лікар розповів про стан німецького волонтера, який постраждав через обстріл РФ

11 вересня 2023 17:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Лікар розповів про стан німецького волонтера, який постраждав через обстріл РФ
Лікар Дніпропетровського медзакладу. Фото: скриншот з відео "Ми-Україна"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти 9 вересня обстріляли на Донеччині автомобіль іноземних волонтерів. У Дніпропетровській лікарні розповіли, який зараз стан у медичного волонтера організації Road2Relief Мавіка Рубена.

Про це повідомляє "Ми-Україна".

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Як постраждав чоловік

У медзакладі зазначили, що чоловік має на тілі майже 20% опіків. Також в нього поранено плече. 

Проте є позитивна динаміка лікування, волонтера наразі готуються евакуювати до Німеччини. 

"Кожного дня проводяться хірургічні обробки цих обпалених тканин. Думаю, що він цю війну згадуватиме ще довго. На жаль, велика частина тіла постраждала — близько 20%", — зазначив лікар. 

Як це сталося

Як відомо, четверо волонтерів їхали до села Іванівське мікроавтобусом, щоб оцінити потреби мирних жителів. В районі Часового Яру авто потрапило під російський обстріл. Внаслідок прямого влучання транспортний засіб перекинувся та загорівся.

Пізніше таку інформацію підтвердив і Президент України Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним загиблих волонтерів.

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, російські окупанти двічі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Ворог бив з "Граду" та важкої артилерії.

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