Врач рассказал о состоянии немецкого волонтера, пострадавшего из-за обстрела РФ

Врач Днепропетровского медучреждения. Фото: скриншот с видео "Мы-Украина"

Российские оккупанты 9 сентября обстреляли в Донецкой области автомобиль иностранных волонтеров. В Днепропетровской больнице рассказали, какое сейчас состояние у медицинского волонтера организации Road2Relief Мавика Рубена.

Об этом сообщает "Мы-Украина".

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Как пострадал мужчина

В медучреждении отметили, что у мужчины на теле почти 20% ожогов. Также у него ранено плечо.

Однако есть положительная динамика лечения, волонтера готовятся эвакуировать в Германию.

"Каждый день проводятся хирургические обработки этих обожженных тканей. Думаю, что он будет эту войну вспоминать еще долго. К сожалению, большая часть тела пострадала — около 20%", — отметил врач.

Как это произошло

Как известно, четверо волонтеров ехали в село Ивановское микроавтобусом, чтобы оценить потребности мирных жителей. В районе Временного Яра авто попало под российский обстрел. В результате прямого попадания транспортное средство перевернулось и загорелось.

Позже такую информацию подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным погибших волонтеров.

Напомним, сегодня, 11 сентября, российские оккупанты дважды обстреляли Никополь Днепропетровской области. Враг бил из "Града" и тяжелой артиллерии.