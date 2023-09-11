Врач рассказал о состоянии немецкого волонтера, пострадавшего из-за обстрела РФ
Российские оккупанты 9 сентября обстреляли в Донецкой области автомобиль иностранных волонтеров. В Днепропетровской больнице рассказали, какое сейчас состояние у медицинского волонтера организации Road2Relief Мавика Рубена.
Об этом сообщает "Мы-Украина".
Как пострадал мужчина
В медучреждении отметили, что у мужчины на теле почти 20% ожогов. Также у него ранено плечо.
Однако есть положительная динамика лечения, волонтера готовятся эвакуировать в Германию.
"Каждый день проводятся хирургические обработки этих обожженных тканей. Думаю, что он будет эту войну вспоминать еще долго. К сожалению, большая часть тела пострадала — около 20%", — отметил врач.
Как это произошло
Как известно, четверо волонтеров ехали в село Ивановское микроавтобусом, чтобы оценить потребности мирных жителей. В районе Временного Яра авто попало под российский обстрел. В результате прямого попадания транспортное средство перевернулось и загорелось.
Позже такую информацию подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным погибших волонтеров.
Напомним, сегодня, 11 сентября, российские оккупанты дважды обстреляли Никополь Днепропетровской области. Враг бил из "Града" и тяжелой артиллерии.