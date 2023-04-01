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Ліки лише за рецептом: мережа вибухнула мемами

1 квітня 2023 13:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українці створюють меми
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Від 1 квітня відпуск всіх рецептурних ліків в Україні буде здійснюватися лише за рецептом. Очікується, що нововведення оптимізує процес призначення препаратів. Українці опублікували безліч мемів через продаж ліків лише за рецептом. Вони жартують, що деякі препарати можна обміняти на квартиру.

Новини.LIVE зібрали реакції українців на нововведення.

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Деталі

Мемы продажа лекарств

Мемы продажа лекарств

Мемы продажа лекарств

Мемы продажа лекарств

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @latte_moccacino_

Мемы продажа лекарств

Нагадаємо, придбати препарати за електронним рецептом в аптеці можна протягом 30 або 10 днів (для наркотичних/психотропних препаратів). Фармацевту потрібні реквізити — номер рецепта і код. В аптеці повинні запропонувати наявні лікарські засоби, що містять необхідну дієву речовину.

Також ми писали, що раніше в уряді оприлюднили зарплати лікарів Україні. У 2022-му середня зарплатня становила 14,3 тис. грн. Це на 21% більше, ніж було до війни, у 2021 році, а також у 1,5 раза — порівняно з 2020-м. Найвища середня зарплата у працівників закладів екстреної медичної допомоги — 17,8 тис. грн. Серед них зарплати такі: лікарі — близько 26 тис. грн; середній медперсонал — 20 тис. грн.

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