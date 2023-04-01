Ліки лише за рецептом: мережа вибухнула мемами

Українці створюють меми

Від 1 квітня відпуск всіх рецептурних ліків в Україні буде здійснюватися лише за рецептом. Очікується, що нововведення оптимізує процес призначення препаратів. Українці опублікували безліч мемів через продаж ліків лише за рецептом. Вони жартують, що деякі препарати можна обміняти на квартиру.

Новини.LIVE зібрали реакції українців на нововведення.

Читайте також:

Деталі

Німесил is the new гречка — Freel Фріл (@FreelFreel) March 31, 2023

В майбутньому Корвалол та Німесил можна буде купити методом "закладок" pic.twitter.com/bfGPHIlxcO — Vilna Poltava (@vilnpoltava) March 31, 2023

Прікол про Німесил pic.twitter.com/EYMRfKEqAF — Роміч Ромаро (@danceromaro) April 1, 2023

Купую Німесил pic.twitter.com/ir19gX9MEA — PhD Бля водній чіп накрився🇺🇦 (@antonohaio) March 31, 2023

Черга чергою, таблетки таблетками, а подруга простояла зі мною і купила тільки гематоген. Сміяласт вся аптека pic.twitter.com/xxUKin06Sl — Naomi (@sophienaomisa) March 31, 2023

Нагадаємо, придбати препарати за електронним рецептом в аптеці можна протягом 30 або 10 днів (для наркотичних/психотропних препаратів). Фармацевту потрібні реквізити — номер рецепта і код. В аптеці повинні запропонувати наявні лікарські засоби, що містять необхідну дієву речовину.

Також ми писали, що раніше в уряді оприлюднили зарплати лікарів Україні. У 2022-му середня зарплатня становила 14,3 тис. грн. Це на 21% більше, ніж було до війни, у 2021 році, а також у 1,5 раза — порівняно з 2020-м. Найвища середня зарплата у працівників закладів екстреної медичної допомоги — 17,8 тис. грн. Серед них зарплати такі: лікарі — близько 26 тис. грн; середній медперсонал — 20 тис. грн.