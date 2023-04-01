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Лекарство только по рецепту: сеть взорвалась мемами

1 апреля 2023 13:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинцы создают мемы
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

С 1 апреля отпуск всех рецептурных лекарств в Украине будет осуществляться только по рецепту. Ожидается, что нововведения оптимизирует процесс назначения препаратов. Украинцы опубликовали множество мемов из-за продажи лекарств только по рецепту. Они шутят, что некоторые препараты можно обменять на квартиру.

Новини.LIVE собрали реакции украинцев на нововведения.

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Мемы продажа лекарств

Мемы продажа лекарств

Мемы продажа лекарств

Мемы продажа лекарств

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @latte_moccacino_

Мемы продажа лекарств

Напомним, приобрести препараты по электронному рецепту в аптеке можно в течение 30 или 10 дней (для наркотических/психотропных препаратов). Фармацевту нужны реквизиты — номер рецепта и код. В аптеке должны предложить имеющиеся лекарственные средства, содержащие необходимое действенное вещество.

Также мы писали, что раньше в правительстве обнародовали зарплаты врачей Украины. В 2022-м средняя зарплата составила 14,3 тыс. грн. Это на 21% больше, чем было до войны, в 2021 году, а также в 1,5 раза по сравнению с 2020-м. Самая высокая средняя зарплата у работников заведений экстренной медицинской помощи — 17,8 тыс. грн. Среди них зарплаты следующие: врачи — около 26 тыс. грн; средний медперсонал — 20 тыс. грн.

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