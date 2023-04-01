Лекарство только по рецепту: сеть взорвалась мемами

Украинцы создают мемы

С 1 апреля отпуск всех рецептурных лекарств в Украине будет осуществляться только по рецепту. Ожидается, что нововведения оптимизирует процесс назначения препаратов. Украинцы опубликовали множество мемов из-за продажи лекарств только по рецепту. Они шутят, что некоторые препараты можно обменять на квартиру.

Новини.LIVE собрали реакции украинцев на нововведения.

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Нимесил is the new гречка — Freel Фрил (@FreelFreel) March 31, 2023

В будущем Корвалол и Нимесил можно будет купить методом "закладок" pic.twitter.com/bfGPHIlxcO – Vilna Poltava (@vilnpoltava) 31 марта, 2023

Прикол о Нимесиле pic.twitter.com/EYMRfKEqAF — Ромич Ромаро (@danceromaro) April 1, 2023

Покупаю Нимесил pic.twitter.com/ir19gX9MEA — PhD Бля водный чип накрылся (@antonohaio) 31 марта, 2023

Очередь очередью, таблетки таблетками, а подруга простояла со мной и купила только гематоген. Смеяласт вся аптека pic.twitter.com/xxUKin06Sl — Naomi (@sophienaomisa) 31 марта 2023

Напомним, приобрести препараты по электронному рецепту в аптеке можно в течение 30 или 10 дней (для наркотических/психотропных препаратов). Фармацевту нужны реквизиты — номер рецепта и код. В аптеке должны предложить имеющиеся лекарственные средства, содержащие необходимое действенное вещество.

Также мы писали, что раньше в правительстве обнародовали зарплаты врачей Украины. В 2022-м средняя зарплата составила 14,3 тыс. грн. Это на 21% больше, чем было до войны, в 2021 году, а также в 1,5 раза по сравнению с 2020-м. Самая высокая средняя зарплата у работников заведений экстренной медицинской помощи — 17,8 тыс. грн. Среди них зарплаты следующие: врачи — около 26 тыс. грн; средний медперсонал — 20 тыс. грн.