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Ліквідація колаборантів та посилення репресій: що відбувається на окупованих територіях

25 березня 2023 17:11
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Новій Каховці нещодавно підірвали автомобіль командира "патрульної служби"
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

На тимчасово окупованих територіях підпілля продовжує нищити колаборантів. Водночас росіяни намагаються замаскувати репресії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у своєму огляді головних подій українського підпілля за минулий тиждень.

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Загибель колаборантів

На початку березня на тимчасово окупованій Херсонщині вибухнув автомобіль з 44-річним колаборантом з Нової Каховки Сергієм Москаленком. До повномасштабної війни зрадник володів приватною охоронною фірмою "Ягуар".

У Центрі нагадують, що від початку окупації став "начальником изолятора временного содержания" в так званому "Новокаховському відділі поліції". Колаборант був причетний до викрадень та катувань мирних жителів Каховського району.

23 березня на вулиці Івана Алексєєва у Мелітополі здетонував саморобний вибуховий пристрій, внаслідок якого постраждав місцевий поліцай-зрадник, який відповідав за роботу дільничних поліцаїв. Колаборант у важкому стані потрапив до лікарні.

Спротив окупації

У повідомленні також зазначається, що жителі тимчасово окупованих територій продовжують чинити тиск на ворога. Так, у Донецьку та Маріуполі місцеві активісти громадського руху спротиву окупації "Жовта стрічка" знову поширювали українську символіку.

За останній тиждень завдяки активістам на вулицях Донецька та Маріуполя з’явилося понад 80 графіті, 200 стрічок й поширено майже 300 листівок.

Центр також зауважує, що охочих співпрацювати з ворогом на окупованих територіях стає все менше. Через це окупанти змушені завозити ще більше російських "гастролерів". Зокрема, стало відомо, що окупанти планують завезти нову партію лікарів у захоплені райони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Йдеться про 250 гастролерів, з яких: 125 — лікарі й 125 — медсестри. Також гауляйтери Херсонщини пожаліються на дефіцит педагогів. 

Репресії проти українців

"Ворог тисне на українців на тимчасово окупованих територіях аби ті отримували російську макулатуру (йдеться про російські паспорти. — Ред.). Так, у Токмаці окупанти погрожують мешканцям, що відправлять їх "на підвал" або відберуть дітей, якщо ті не отримають паспорт рф", — зазначається у повідомленні. 

Також росіяни здійснили рейд в селі Азовському, де проводили "профілактичні обшуки" й погрожували мешканцям, в яких немає російських паспортів. 

Водночас, за даними Центру нацспротиву, ворог планує на законодавчому рівні зобов’язати мешканців окупованих територій писати заяву про відмову від українського громадянства. Заяву необхідно подавати для отримання паспорта рф. У Центрі наголошують, що така заява до органів МВС рф не має ніякої юридичної сили, адже в Україні відсутній механізм позбавлення громадянства.

Також повідомляється, що ворог продовжує підготовку до нової хвилі мобілізації на території тимчасово захоплених районів Донецької області.

На Донеччині юнаки 2006 року народження мають пройти медкомісію до кінця березня. Очікується, що вони стануть основою для майбутньої мобілізації до лав ворожої армії, адже наразі в регіоні вже майже немає вільних осіб для призову.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що серед жителів окупованих територій зростає невдоволення російською владою, зокрема через необхідність оформляти перепустки для пересування між населеними пунктами. 

Також повідомлялося, що росіяни не можуть набрати достатню кількість охочих на тимчасово окупованих територіях, щоб наповнити фейкові органи окупаційної адміністрації. Окупанти ухвалили рішення відправляти працівників ФСБ, поліції, МВС та прокуратури з території рф. 

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