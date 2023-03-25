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Ликвидация коллаборантов и усиление репрессий: что происходит на оккупированных территориях

25 марта 2023 17:11
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Новой Каховке недавно подорвали автомобиль командира "патрульной службы"
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

На временно оккупированных территориях подполье продолжает уничтожать коллаборантов. В то же время россияне пытаются замаскировать репрессии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в своем обзоре главных событий украинского подполья за прошлую неделю.

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Смерть коллаборантов

В начале марта на временно оккупированной Херсонщине взорвался автомобиль с 44-летним коллаборантом из Новой Каховки Сергеем Москаленко. До полномасштабной войны предатель владел частной охранной фирмой "Ягуар".

В Центре напоминают, что с начала оккупации он стал "начальником изолятора временного содержания" в так называемом "Новокаховском отделе полиции". Коллаборант был причастен к похищениям и пыткам мирных жителей Каховского района.

23 марта на улице Ивана Алексеева в Мелитополе сдетонировало самодельное взрывное устройство, в результате которого пострадал местный полицай-изменник, отвечавший за работу участковых полицаев. Коллаборант в тяжелом состоянии попал в больницу.

Сопротивление оккупации

В сообщении также отмечается, что жители временно оккупированных территорий продолжают оказывать давление на врага. Так, в Донецке и Мариуполе местные активисты общественного движения сопротивления оккупации "Желтая лента" снова распространяли украинскую символику.

За последнюю неделю благодаря активистам на улицах Донецка и Мариуполя появилось более 80 граффити, 200 лент и распространено почти 300 открыток.

Центр также отмечает, что желающих сотрудничать с врагом на оккупированных территориях становится все меньше. Из-за этого оккупанты вынуждены завозить еще больше российских "гастролеров". В частности, стало известно, что оккупанты планируют завезти новую партию врачей в захваченные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Речь идет о 250 гастролерах, из которых: 125 – врачи и 125 – медсестры. Также гауляйтеры Херсонщины жалуются на дефицит педагогов.

Репрессии против украинцев

"Враг давит на украинцев на временно оккупированных территориях, чтобы те получали российскую макулатуру (речь идет о российских паспортах, — ред.). Так, в Токмаке оккупанты угрожают жителям, что отправят их "на подвал" или отберут детей, если те не получат паспорт", — отмечается в сообщении.

Также россияне совершили рейд в селе Азовском, где проводили "профилактические обыски" и угрожали жителям, у которых нет российских паспортов.

В то же время, по данным Центра нацсопротивления, враг планирует на законодательном уровне обязать жителей оккупированных территорий писать заявление об отказе от украинского гражданства. Заявление необходимо подавать для получения паспорта в рф. В Центре подчеркивают, что такое заявление в органы МВД россии не имеет никакой юридической силы, ведь в Украине отсутствует механизм лишения гражданства.

Также сообщается, что враг продолжает подготовку новой волны мобилизации на территории временно захваченных районов Донецкой области.

В Донецкой области юноши 2006 года рождения должны пройти медкомиссию до конца марта. Ожидается, что они станут основой для будущей мобилизации в ряды вражеской армии, ведь в регионе уже почти нет свободных лиц для призыва.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что среди жителей оккупированных территорий растет недовольство российскими властями, в частности из-за необходимости оформлять пропуска для передвижения между населенными пунктами.

Также сообщалось, что россияне не могут набрать достаточное количество желающих на временно оккупированных территориях, чтобы наполнить фейковые органы оккупационной администрации. Оккупанты приняли решение отправлять работников ФСБ, полиции, МВД и прокуратуры с территории россии.

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