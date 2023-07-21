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Лише у 38% шкіл Миколаївської області передбачено укриття

21 липня 2023 16:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Лише у 38% шкіл Миколаївської області передбачено укриття
Зруйнована школа. Фото: mediacenter
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Підготовка до нового навчального року становить складну задачу для Миколаївської області, зокрема стосується безпеки дітей в освітніх закладах. За словами Віталія Кіма, з 1042 шкіл та дитячих садків області, 33 з них повністю зруйновано, а в більш як половині навчальних закладів не передбачено укриттів.

Про це начальник Миколаївської ОВА сказав на брифінгу. 

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В цей момент проводиться активна реконструкція та оновлення закладів для забезпечення належних умов навчання. У межах подальшої підготовки до навчального року, Віталій Кім представив плани щодо роботи навчальних закладів.

"На 1 вересня, за планами, 125 об’єктів будуть працювати офлайн, очно. А 175 об’єктів будуть працювати змішаним типом. Всі інші працюватимуть — дистанційно", — зазначив Віталій Кім. 

Як додав Віталій Кім, університети не зупиняли свою роботу і продовжать працювати відповідно до встановлених правил та рекомендацій.

Нагадаємо, з 1 вересня в Одесі вартість харчування у школах та дитячих садках зросте. Пов'язано це з підвищенням ціни на продукти та комунальні послуги. Крім цього, планується додати перелік дітей, які зможуть харчуватися за рахунок міського бюджету.

Крім того, з нового навчального року у школах Одеської області з'являться нові автобуси для перевезення дітей. Одеська ОВА уклала відповідну угоду у майже 100 млн грн.

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