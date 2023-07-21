Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Только в 38% школ Николаевской области предусмотрено укрытие arrow

Только в 38% школ Николаевской области предусмотрено укрытие

21 июля 2023 16:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Только в 38% школ Николаевской области предусмотрено укрытие
Разрушена школа. Фото: mediacenter
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Подготовка к новому учебному году составляет сложную задачу для Николаевской области, в частности, касается безопасности детей в образовательных учреждениях. По словам Виталия Кима, из 1042 школ и детских садов области, 33 из них полностью разрушены, а в более чем половине учебных заведений не предусмотрено укрытий.

Об этом начальник Николаевской ОВА сказал на брифинге.

Читайте также:

В настоящее время проводится активная реконструкция и обновление заведений для обеспечения надлежащих условий обучения. В рамках дальнейшей подготовки к учебному году Виталий Ким представил планы по работе учебных заведений.

"На 1 сентября, по планам, 125 объектов будут работать оффлайн, очно. А 175 объектов будут работать смешанным типом. Все остальные будут работать — дистанционно", — отметил Виталий Ким.

Как добавил Виталий Ким, университеты не останавливали свою работу и продолжат работать в соответствии с установленными правилами и рекомендациями.

Напомним, с 1 сентября в Одессе стоимость питания в школах и детских садах вырастет. Связано это с повышением цен на продукты и коммунальные услуги. Кроме того, планируется добавить перечень детей, которые смогут питаться за счет городского бюджета.

Кроме того, с нового учебного года в школах в Одесской области появятся новые автобусы для перевозки детей. Одесская ОВА заключила соответствующее соглашение почти в 100 млн грн.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

08:38 Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз