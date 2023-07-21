Только в 38% школ Николаевской области предусмотрено укрытие

Разрушена школа. Фото: mediacenter

Подготовка к новому учебному году составляет сложную задачу для Николаевской области, в частности, касается безопасности детей в образовательных учреждениях. По словам Виталия Кима, из 1042 школ и детских садов области, 33 из них полностью разрушены, а в более чем половине учебных заведений не предусмотрено укрытий.

Об этом начальник Николаевской ОВА сказал на брифинге.

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В настоящее время проводится активная реконструкция и обновление заведений для обеспечения надлежащих условий обучения. В рамках дальнейшей подготовки к учебному году Виталий Ким представил планы по работе учебных заведений.

"На 1 сентября, по планам, 125 объектов будут работать оффлайн, очно. А 175 объектов будут работать смешанным типом. Все остальные будут работать — дистанционно", — отметил Виталий Ким.

Как добавил Виталий Ким, университеты не останавливали свою работу и продолжат работать в соответствии с установленными правилами и рекомендациями.

Напомним, с 1 сентября в Одессе стоимость питания в школах и детских садах вырастет. Связано это с повышением цен на продукты и коммунальные услуги. Кроме того, планируется добавить перечень детей, которые смогут питаться за счет городского бюджета.

Кроме того, с нового учебного года в школах в Одесской области появятся новые автобусы для перевозки детей. Одесская ОВА заключила соответствующее соглашение почти в 100 млн грн.