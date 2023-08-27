Лісовий розповів, де в Україні найменше оснащено укриттів у школах

Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий. Фото: facebook.com/oksenlisovyi

Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий розповів, що на заході країни навчальні заклади найбільше оснащені укриттями. Однак у східних областях, де ведуться бойові дії, ситуація зі сховищами не така оптимістична.

Про це повідомляє Суспільне.

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"Західні регіони найбільше оснащені укриттями, вони дуже багато зробили. Сьогодні будуються укриття по всій Україні. Найменше оснащені регіони в яких відбуваються активні бойові дії, Луганська, Донецька область, Запоріжжя. Там, де частина територій окуповано, там безумовно укриттів немає", — розповів Лісовий.

За його словами, виділені на укриття в школах 1,5 млрд грн розподілені між регіонами згідно з рівнем ризиків. Наразі 67% навчальних закладів мають укриття, з них 75% — школи.

Також міністр розповів, що в Харківській області в деяких громадах будуть навчатися очно, а деяких – ні.

"В самому Харкові швидше за все таке рішення ухвалено не буде. Там є експеримент з навчанням в метро, це є достатньо неповноцінним навчанням, хоча ми розуміємо, що громади шукають різні виходи з цієї ситуації", — додав Лісовий.

Нагадаємо, що керівник Київської ОВА Руслан Кравченко заявив, що в області відновили об’єкти цивільного захисту та базові укриття в 884 школах. За його словами, наразі активно ведеться процес облаштування ще понад 150 бомбосховищ.

Також ми писали, що тема укриттів досі залишається актуальною, адже виділяють на їхнє будівництво та ремонт шалені гроші, а по факту як не замок на дверях, так стеля падає на голову. Мер столиці ще кілька місяців тому почав перевірку всіх укриттів по Києву і щоразу наголошує містянам користуватися мапою укриттів, аби оперативно потрапити до сховища. Новини.LIVE спустилося в одне з укриттів у Солом'янському районі Києва, й умови перебування там шокували.