Лисовой рассказал, где в Украине меньше всего оснащено укрытий в школах

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Фото: facebook.com/oksenlisovyi

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, что на западе страны учебные заведения наиболее оснащены укрытиями. Однако в восточных областях, где ведутся боевые действия, ситуация с хранилищами не столь оптимистична.

Об этом сообщает Суспільне.

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"Западные регионы наиболее оснащены укрытиями, они очень многое сделали. Сегодня строятся укрытия по всей Украине. Меньше оснащенные регионы в которых происходят активные боевые действия, Луганская, Донецкая область, Запорожье. Там, где часть территорий оккупирована, там безусловно укрытий нет", — рассказал Лисовой.

По его словам, выделенные на укрытие в школах 1,5 млрд грн. распределены между регионами согласно уровню рисков. Сейчас у 67% учебных заведений есть укрытия, из них 75% — школы.

Также министр рассказал, что в Харьковской области в некоторых общинах будут учиться очно, а в некоторых — нет.

"В самом Харькове скорее всего такое решение принято не будет. Там есть эксперимент с обучением в метро, это достаточно неполноценное обучение, хотя мы понимаем, что общины ищут различные выходы из этой ситуации", — добавил Лисовой.

Напомним, что руководитель Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил, что в области восстановили объекты гражданской защиты и базовые укрытия в 884 школах. По его словам, сейчас активно ведется процесс обустройства еще более 150 бомбоубежищ.

Также мы писали, что тема укрытий до сих пор остается актуальной, ведь выделяют на их строительство и ремонт сумасшедшие деньги, а по факту как не замок на дверях, так и потолок падает на голову. Мэр столицы еще несколько месяцев назад начал проверку всех укрытий по Киеву и каждый раз подчеркивает горожанам пользоваться картой укрытий, чтобы оперативно попасть в хранилище. Новини.LIVE спустилось в одно из укрытий в Соломенском районе Киева, и условия пребывания там шокировали.