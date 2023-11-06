Люди бояться Поворознюка — фермер з Кіровоградщини звернувся до Клименка та Костіна

Президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк. Фото: скриншот

Фермер із Братиська Кіровоградської області Микола Охотний звернувся до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та генерального прокурора Андрія Костіна. Він поскаржився на президента футбольного клубу "Інгулець" Олександра Поворознюка, якого, за словами чоловіка, боїться навіть поліція.

Про це Микола Охотний розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Читайте також:

Охотний звернувся до Клименка та Костіна

"Я хотів би, Дмитре, якщо ви дозволите, через вас публічно звернутися до міністра внутрішніх справ Клименка. Щоб розібралися в цьому питанні. До генпрокурора Костіна. Як нам тут далі проживати? Скажіть, будь ласка. Коли в нас тут люди шепотом балакають, не можуть слова сказати, не дай бог, приїдуть головорізи Поворознюка і будуть розбиратися", — зазначив Охотний.

За його словами, він "до осені минулого року знову начав свою ж справу піднімати".

"Я пішов у нашу поліцію. Начали піднімати мою справу, а вона зовсім не розслідувалася. Вона просто лежала у сторонці. Поміняли слідчого. Слідчим там одна дівчина була — поміняли на другу. Вона дивиться, відкриває і каже: "А чого тут те й те не робили?" — "Ви в мене питаєте? Ви слідчі. Ви повинні все це робити й розслідувати справу". Я почав писати скарги. І забрали справу на Кропивницький. Зараз розслідує обласне слідче управління", — розповів фермер.

Справа фермера Охотного

Однак Охотний запевнив, що справа трохи просунулася.

"І все одно я бачу, що йде шалений тиск, гальмування йде. Я бачу, що все одно гальмують справу, просто гальмують. Я так розумію, є вказівки гальмувати. Хоча розслідування триває. І деякі є свідчення в поліції, які конкретно вказують... У слідчого немає іншої версії, хто це зробив, окрім Поворознюка. Немає. Є одна версія — уже конкретна версія", — наголосив він.

Чоловік зізнався, що після того, як йому погрожував Поворознюк, сталася пожежа, яка завдала збитків на 450 тис. дол. Так, згоріла сільськогосподарська техніка:

комбайн Deutz-Fahr,

трактор Deutz-Fahr-Х720,

новий оприскувач,

трактори МТЗ-82 і МТЗ-892,

вантажний автомобіль.

Нагадаємо, що Поворознюк також пояснив, чому перестав давати інтерв'ю та зник з медіапростору.