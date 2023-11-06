Люди боятся Поворознюка — фермер из Кировоградщины обратился к Клименко и Костину

Президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк. Фото: скриншот

Фермер из Братского Кировоградской области Николай Охотный обратился к министру внутренних дел Игорю Клименко и генеральному прокурору Андрею Костину. Он пожаловался на президента футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка, которого, по словам мужчины, боится даже полиция.

Об этом Николай Охотный рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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Охотный обратился к Клименко и Костину

"Я хотел бы, Дмитрий, если вы позволите, через вас публично обратиться к министру внутренних дел Клименко. Чтобы разобрались в этом вопросе. К генпрокурору Костину. Как нам здесь дальше проживать? Скажите, пожалуйста. Когда у нас здесь люди шепотом говорят, не могут слова сказать, не дай бог, приедут головорезы Поворознюка и будут разбираться", — отметил Охотный.

По его словам, он "к осени прошлого года снова начал свое же дело поднимать".

"Я пошел в нашу полицию. Начали поднимать мое дело, а оно совсем не расследовалась. Оно просто лежало в сторонке. Поменяли следователя. Следователем там одна девушка была — поменяли на другую. Она смотрит, открывает и говорит: "А чего тут то и то не делали?" — "Вы спрашиваете? Вы следователи. Вы должны все это делать и расследовать дело". Я начал писать жалобы. И забрали дело на Кропивницкий. Сейчас расследует областное следственное управление", — рассказал фермер.

Дело фермера Охотного

Однако Охотный заверил, что дело немного продвинулось.

"И все равно я вижу, что идет безумное давление, торможение идет. Я вижу, что все равно тормозят дело, просто тормозят. Я так понимаю, есть указания тормозить. Хотя расследование продолжается. И некоторые есть показания в полиции, конкретно указывающие... У следователя нет другой версии, кто это сделал, кроме Поворознюка. Нет. Есть одна версия — уже конкретная версия", — подчеркнул он.

Мужчина признался, что после того, как ему угрожал Поворознюк, случился пожар, который нанес ущерба на 450 тыс. дол. Так, сгорела сельскохозяйственная техника:

комбайн Deutz-Fahr,

трактор Deutz-Fahr-Х720,

новый опрыскиватель,

тракторы МТЗ-82 и МТЗ-892,

грузовой автомобиль.

Напомним, что Поворознюк также объяснил, почему перестал давать интервью и исчез из медиапространства.