"Людська мораль повинна перемогти у війні": виступ Зеленського на Ялтинському форумі

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників Форуму Ялтинської європейської стратегії. За його словами, для багатьох людей у світі зараз Україна є особистим моральним вибором.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Зазначається, що тема цьогорічного форуму — "Майбутнє вирішується в Україні".

Що символізує Україна

"Власне, коли говорять про Україну, йдеться про агресію проти нашої держави й нашу здатність перемогти. Про сміливість українців та українок. Про нашу землю, небо, про наше Чорне море. Тобто про той людський і географічний простір нашої держави, у якому вирішується доля не лише незалежності України, а й глобальної стабільності та правил, за якими більшість світу звикла мирно жити", — зазначив глава держави.

За його словами, для багатьох людей у світі Україна є символом стандарту свободи. Зеленський зауважив, що коли йдеться про нашу державу, говориться про величезний моральний простір, який є ширшим, ніж вся територія України.

"Це простір від українських окопів на Донбасі, на Сході до дискусій у провідних політичних кабінетах світу та й просто навіть між приятелями, якщо вони говорять про якісь фундаментальні речі. Це простір, який починається на позиціях наших зенітників в Одеській області, які захищають порти від російських ракет, іранських "шахедів", до позицій представників держав у міжнародних організаціях, які повинні захищати міжнародне право й такі речі, як, зокрема, глобальна продовольча безпека. Це простір між нашим українським народом, який захищає державу й життя, і тими у світі, хто посилює нас своєю зброєю, своїми санкціями проти Росії, своїм лідерством, яке консолідує інших. І це простір, початок якого — за кермом евакуаційних машин українських бойових медиків, які вивозять поранених воїнів із поля бою, і який закінчується екранами гаджетів у руках людей, які бачать щось про Україну й у цей момент обирають, яке інтерв’ю додивитися, який твіт лайкнути, якою новиною поділитися, який донат зробити. Це все — величезний простір постійного щоденного морального вибору багатьох людей у багатьох країнах", — наголосив Президент.

"Моральна основа"

Зеленський зазначив, що коли люди говорять про війну, то завжди згадується про мораль. За його словами, все, що лунає про Україну та війну, має моральну основу або моральний відступ, або іноді моралі немає і це шокує.

"Власне, обираючи між будь-якими варіантами: підтримувати Україну чи замість цього обирати байдужість, діяти спільно або замість цього очікувати всіх необхідних дій виключно від однієї України, наполягати на тому, що Росія повинна відповідати за геноцид — бо це геноцид! Або натякати на те, що головне — скоротити витрати, а проблема геноцидної агресії нібито зникає, якщо на хвилину заплющити очі, — усе це, безумовно, про мораль", — пояснив глава держави.

Він додав, що успіх нашої держави залежить не лише від українців, а й від всього світу, який хоче зберегти цей моральний простір.

"Людська мораль повинна перемогти в цій війні. І це справа не лише України як держави — це справа України як усіх нас. Усіх — кожного й кожної у світі, хто цінує свободу, хто цінує людське життя, хто вірить, що люди повинні перемагати", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський нагородив українських розвідників. При цьому він відзначив героїзм і відвагу кожного воїна ГУР.