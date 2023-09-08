"Человеческая мораль должна победить в войне": выступление Зеленского на Ялтинском форуме

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи Ялтинской европейской стратегии. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам Форума Ялтинской европейской стратегии. По его словам, для многих людей в мире сейчас Украина является личным нравственным выбором.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Отмечается, что тема нынешнего форума — "Будущее решается в Украине".

Что символизирует Украина

"Собственно, когда говорят об Украине, речь идет об агрессии против нашего государства и нашей способности победить. О смелости украинцев и украинок. О нашей земле, небе, о нашем Черном море. То есть о том человеческом и географическом пространстве нашего государства, в котором решается судьба не только независимости Украины, но и глобальной стабильности и правил, по которым большинство мира привыкло мирно жить", — отметил глава государства.

По его словам, для многих людей в мире Украина является символом стандарта свободы. Зеленский отметил, что когда речь идет о нашем государстве, говорится об огромном моральном пространстве, которое шире, чем вся территория Украины.

"Это пространство от украинских окопов на Донбассе, на Востоке до дискуссий в ведущих политических кабинетах мира и просто даже между приятелями, если они говорят о каких-то фундаментальных вещах. Это пространство, которое начинается на позициях наших зенитчиков в Одесской области, которые защищают порты от российских ракет, иранских "шахедов", до позиций представителей государств в международных организациях, которые должны защищать международное право и такие вещи, как, в частности, глобальная продовольственная безопасность. Это пространство между нашим украинским народом, который защищает государство и жизнь, и теми в мире, кто усиливает нас своим оружием, своими санкциями против России, своим лидерством, которое консолидирует других. И это пространство, начало которого — за рулем эвакуационных машин украинских боевых медиков, которые вывозят раненых воинов с поля боя, и которое заканчивается экранами гаджетов в руках людей, которые видят что-то об Украине и в этот момент выбирают, какое интервью досмотреть, какой твит лайкнуть, какой новостью поделиться, какой донат сделать. Это все — огромное пространство постоянного ежедневного морального выбора многих людей во многих странах", — подчеркнул Президент.

"Моральная основа"

Зеленский отметил, что когда люди говорят о войне, то всегда упоминается о морали. По его словам, все, что звучит об Украине и войне, имеет моральную основу либо моральное отступление, либо иногда морали нет и это шокирует.

"Собственно, выбирая между любыми вариантами: поддерживать Украину или вместо этого выбирать безразличие, действовать совместно или вместо этого ожидать всех необходимых действий исключительно от одной Украины, настаивать на том, что Россия должна отвечать за геноцид — потому что это геноцид! Или намекать на то, что главное — сократить расходы, а проблема геноцидной агрессии якобы исчезает, если на минуту закрыть глаза — все это, безусловно, о морали", — объяснил глава государства.

Он добавил, что успех нашего государства зависит не только от украинцев, но и всего мира, который хочет сохранить это моральное пространство.

"Человеческая мораль должна победить в этой войне. И это дело не только Украины как государства — это дело Украины как всех нас. Всех — каждого и каждого в мире, кто ценит свободу, кто ценит человеческую жизнь, кто верит, что люди должны побеждать", — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский наградил украинских разведчиков. При этом он отметил героизм и отвагу каждого воина ГУР.