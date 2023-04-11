Лубінець показав, в яких жахливих умовах живуть переселенці на Дніпропетровщині

Умови проживання внутрішньо переміщених осіб у Дніпропетровській області / Фото: Telegram Дмитра Лубінця

Офіс омбудсмена перевірив місця проживання переселенців у Дніпропетровській області. Частина об’єктів перебуває у незадовільному стані і коштує дуже дорого.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Працівники офісу омбудсмена на чолі з представником Уповноваженого з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, Ольгою Алтуніною відвідали низку місць, де розміщуються внутрішньо переміщені особи..

Йдеться про:

транзитний пункт розміщення ВПО в м. Дніпро, координатором якого є ГО "Джерело підтримки";

гуртожиток №5 – Національно технічного університету "Дніпровська політехніка";

приміщення Українського державного інституту мінеральних ресурсів, облаштування якого здійснює БО "Добро в Амурі";

гуртожиток Дніпровського центру професійно-технічної освіти;

гуртожиток Дніпровського фахового коледжу енергетичних та інформаційних технологій.

Умови проживання

Після перевірки було заявлено, що найгіршими є умови проживання у гуртожитку №5 та транзитному пункті розміщення.

Приміщення, де живуть переселенці, потребують серйозного ремонту, бо кімнати ВПО — у незадовільному стані, надмірна вологість спровокувала появу плісняви і грибка.

В яких умовах живуть ВПО на Дніпропетровщині

Фото: офіс омбудсмена

Так само в незадовільних умовах, без дотримання температурного режиму, зберігаються продукти — прямо на підлозі.

На усіх мешканців транзитного пункту розрахований лише один санвузол і один душ.

Як виглядає душ у житлі для переселенців

Фото: офіс омбудсмена

І при всьому цьому ціни на оренду цього житла, зазначили у офісі омбудсмена, є сильно завищеними.

Нагадаємо, що у березні у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перерахували випадки, коли українці можуть втратити статус переселенця.