Лубінець показав, в яких жахливих умовах живуть переселенці на Дніпропетровщині
Офіс омбудсмена перевірив місця проживання переселенців у Дніпропетровській області. Частина об’єктів перебуває у незадовільному стані і коштує дуже дорого.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Місця проживання ВПО на Дніпропетровщині
Працівники офісу омбудсмена на чолі з представником Уповноваженого з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, Ольгою Алтуніною відвідали низку місць, де розміщуються внутрішньо переміщені особи..
Йдеться про:
- транзитний пункт розміщення ВПО в м. Дніпро, координатором якого є ГО "Джерело підтримки";
- гуртожиток №5 – Національно технічного університету "Дніпровська політехніка";
- приміщення Українського державного інституту мінеральних ресурсів, облаштування якого здійснює БО "Добро в Амурі";
- гуртожиток Дніпровського центру професійно-технічної освіти;
- гуртожиток Дніпровського фахового коледжу енергетичних та інформаційних технологій.
Умови проживання
Після перевірки було заявлено, що найгіршими є умови проживання у гуртожитку №5 та транзитному пункті розміщення.
Приміщення, де живуть переселенці, потребують серйозного ремонту, бо кімнати ВПО — у незадовільному стані, надмірна вологість спровокувала появу плісняви і грибка.
Так само в незадовільних умовах, без дотримання температурного режиму, зберігаються продукти — прямо на підлозі.
На усіх мешканців транзитного пункту розрахований лише один санвузол і один душ.
І при всьому цьому ціни на оренду цього житла, зазначили у офісі омбудсмена, є сильно завищеними.
Нагадаємо, що у березні у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перерахували випадки, коли українці можуть втратити статус переселенця.