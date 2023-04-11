Лубинец показал, в каких ужасающих условиях живут переселенцы на Днепропетровщине

Условия проживания внутренне перемещенных лиц в Днепропетровской области / Фото: Telegram Дмитрия Лубинца

Офис омбудсмена проверил местожительство переселенцев в Днепропетровской области. Часть объектов находится в неудовлетворительном состоянии и стоит очень дорого.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Сотрудники офиса омбудсмена во главе с представителем Уполномоченного по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины, Ольгой Алтуниной посетили ряд мест, где размещаются внутренне перемещенные лица.

Речь идет о:

транзитном пункте размещения ВПЛ в г. Днепр, координатором которого является ОО "Источник поддержки";

общежитии №5 – Национально-технического университета "Днепровская политехника";

помещение Украинского государственного института минеральных ресурсов, обустройство которого осуществляет БУ "Добро в Амуре";

общежитии Днепровского центра профессионально-технического образования;

общежитии Днепровского профессионального колледжа энергетических и информационных технологий.

Условия проживания

После проверки было заявлено, что наихудшие условия проживания в общежитии №5 и транзитном пункте размещения.

Помещения, где живут переселенцы, нуждаются в серьезном ремонте, потому что комнаты ВПЛ — в неудовлетворительном состоянии, чрезмерная влажность спровоцировала появление плесени и грибка.

В каких условиях живут ВПЛ на Днепропетровщине

Фото: офис омбудсмена

Так же в неудовлетворительных условиях, без соблюдения температурного режима, хранятся продукты — прямо на полу.

На всех жителей транзитного пункта рассчитан только один санузел и душ.

Как выглядит душ в жилище для переселенцев

Фото: офис омбудсмена

И при этом цены на аренду этого жилья, отметили в офисе омбудсмена, сильно завышены.

Напомним, что в марте в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины перечислили случаи, когда украинцы могут потерять статус переселенца.