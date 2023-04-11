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Лубинец показал, в каких ужасающих условиях живут переселенцы на Днепропетровщине

11 апреля 2023 14:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Лубинец показал, в каких ужасающих условиях живут переселенцы на Днепропетровщине
Условия проживания внутренне перемещенных лиц в Днепропетровской области / Фото: Telegram Дмитрия Лубинца
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Офис омбудсмена проверил местожительство переселенцев в Днепропетровской области. Часть объектов находится в неудовлетворительном состоянии и стоит очень дорого.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Места проживания ВПЛ на Днепропетровщине

Сотрудники офиса омбудсмена во главе с представителем Уполномоченного по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины, Ольгой Алтуниной посетили ряд мест, где размещаются внутренне перемещенные лица.

Речь идет о:

  • транзитном пункте размещения ВПЛ в г. Днепр, координатором которого является ОО "Источник поддержки";
  • общежитии №5 – Национально-технического университета "Днепровская политехника";
  • помещение Украинского государственного института минеральных ресурсов, обустройство которого осуществляет БУ "Добро в Амуре";
  • общежитии Днепровского центра профессионально-технического образования;
  • общежитии Днепровского профессионального колледжа энергетических и информационных технологий.

Условия проживания

После проверки было заявлено, что наихудшие условия проживания в общежитии №5 и транзитном пункте размещения.

Помещения, где живут переселенцы, нуждаются в серьезном ремонте, потому что комнаты ВПЛ — в неудовлетворительном состоянии, чрезмерная влажность спровоцировала появление плесени и грибка.

Условия проживания ВПЛ на Днепропетровщине
В каких условиях живут ВПЛ на Днепропетровщине
Фото: офис омбудсмена

Так же в неудовлетворительных условиях, без соблюдения температурного режима, хранятся продукты — прямо на полу.

На всех жителей транзитного пункта рассчитан только один санузел и душ.

Условия проживания переселенцев в Днепропетровской области
Как выглядит душ в жилище для переселенцев
Фото: офис омбудсмена

И при этом цены на аренду этого жилья, отметили в офисе омбудсмена, сильно завышены.

Напомним, что в марте в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины перечислили случаи, когда украинцы могут потерять статус переселенца.

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