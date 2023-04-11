Лубинец показал, в каких ужасающих условиях живут переселенцы на Днепропетровщине
Офис омбудсмена проверил местожительство переселенцев в Днепропетровской области. Часть объектов находится в неудовлетворительном состоянии и стоит очень дорого.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Места проживания ВПЛ на Днепропетровщине
Сотрудники офиса омбудсмена во главе с представителем Уполномоченного по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины, Ольгой Алтуниной посетили ряд мест, где размещаются внутренне перемещенные лица.
Речь идет о:
- транзитном пункте размещения ВПЛ в г. Днепр, координатором которого является ОО "Источник поддержки";
- общежитии №5 – Национально-технического университета "Днепровская политехника";
- помещение Украинского государственного института минеральных ресурсов, обустройство которого осуществляет БУ "Добро в Амуре";
- общежитии Днепровского центра профессионально-технического образования;
- общежитии Днепровского профессионального колледжа энергетических и информационных технологий.
Условия проживания
После проверки было заявлено, что наихудшие условия проживания в общежитии №5 и транзитном пункте размещения.
Помещения, где живут переселенцы, нуждаются в серьезном ремонте, потому что комнаты ВПЛ — в неудовлетворительном состоянии, чрезмерная влажность спровоцировала появление плесени и грибка.
Так же в неудовлетворительных условиях, без соблюдения температурного режима, хранятся продукты — прямо на полу.
На всех жителей транзитного пункта рассчитан только один санузел и душ.
И при этом цены на аренду этого жилья, отметили в офисе омбудсмена, сильно завышены.
Напомним, что в марте в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины перечислили случаи, когда украинцы могут потерять статус переселенца.