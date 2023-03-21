Лубінець розповів, чи мають біженці платити податки в Україні з грошової допомоги за кордоном

Українські біженці мають декларувати допомогу, як іноземний дохід

Громадяни України, котрі отримують грошову допомогу закордоном, мають її декларувати. Однак сплачувати податки з цих коштів не потрібно.

Про це у своєму Telegram інформує Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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За словами омбудсмена, українські біженці, котрі отримують грошову допомогу закордоном, мають подавати річну декларацію про майнове становище, однак є виняток щодо оподаткування закордонних доходів.

"Це стосується осіб та членів сім'ї першого ступеня спорідненості, які постраждали внаслідок збройної агресії рф і скористалися правом на тимчасовий захист за кордоном і отримують допомогу від іноземних держав та їх державних фондів", — додає Лубінець.

Попри те, що біженці мають декларувати цю допомогу, вони не повинні сплачувати податок на цей іноземний дохід та військовий збір із неї не визначається та не сплачується.

Нагадаємо, раніше Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявляв, що через агресію росії рівень гуманітарних потреб у світі сягнув свого максимуму.