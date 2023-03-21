Лубинец рассказал, должны ли беженцы платить налоги в Украине с денежной помощи за границей

Украинские беженцы должны декларировать помощь как иностранный доход

Граждане Украины, получающие денежную помощь за границей, должны ее декларировать. Однако уплачивать налоги с этих средств не нужно.

Об этом в своем Telegram информирует Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По словам омбудсмена, украинские беженцы, получающие денежную помощь за границей, должны подавать годовую декларацию об имущественном положении, однако есть исключение по налогообложению зарубежных доходов.

"Это касается лиц и членов семьи первой степени родства, которые пострадали в результате вооруженной агрессии рф и воспользовались правом на временную защиту за границей и получают помощь от иностранных государств и их государственных фондов", — добавляет Лубинец.

Несмотря на то, что беженцы должны декларировать эту помощь, они не должны платить налог на этот иностранный доход и военный сбор с нее не определяется и не уплачивается.

Напомним, ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявлял, что из-за агрессии россии уровень гуманитарных потребностей в мире достиг своего максимума.