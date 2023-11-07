Лубінець звернувся до правоохоронців через заяви Фаріон про військових
Соцмережами та ЗМІ активно публікується відео, де відома мовознавиця Ірина Фаріон негативно висловлюється та звинувачує військовослужбовців ЗСУ, які спілкуються мовами нацменшин. Через це у мережі сталося бурхливе обговорення цього. Своєю чергою Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вже відреагував на слова екснардепки та різко засудив такі висловлювання.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
Звернення до Нацполіції та СБУ
За його словами, він особисто звернувся до Нацполіції, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення, аби перевірити таку інформацію та вжити відповідні заходи реагування.
"Адже порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками — карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України", — нагадав Лубінець.
Приниження людей та дискримінація
Він закликав всіх українців, а особливо публічних, свідомо ставитися до ідей та поглядів, які вони поширюють, а ЗМІ мають з відповідальністю ставитися до інформації, яку вони публікують.
"Нагадую, що небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери — це утиск, форма дискримінації, що заборонена чинним законодавством України", — додав Лубінець.
Що відомо про ситуацію
Екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон скандально висловилася про українських військових, які розмовляють російською мовою. За її словами, якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді.
На такі слова відреагувала Катерина Поліщук "Пташка". Військова різко відповіла екснардепці, а вкінці запропонувала їй перевірити допис на помилки та назвати "не патріоткою".
Нагадаємо, заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв теж відреагував на заяви Ірини Фаріон про українських військових. За його словами, подібними висловами екснардепка спеціально намагається розпалити ворожнечу між українцями.
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