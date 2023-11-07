Лубінець звернувся до правоохоронців через заяви Фаріон про військових

Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: Золочів.net

Соцмережами та ЗМІ активно публікується відео, де відома мовознавиця Ірина Фаріон негативно висловлюється та звинувачує військовослужбовців ЗСУ, які спілкуються мовами нацменшин. Через це у мережі сталося бурхливе обговорення цього. Своєю чергою Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вже відреагував на слова екснардепки та різко засудив такі висловлювання.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Читайте також:

Звернення до Нацполіції та СБУ

За його словами, він особисто звернувся до Нацполіції, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення, аби перевірити таку інформацію та вжити відповідні заходи реагування.

"Адже порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками — карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України", — нагадав Лубінець.

Приниження людей та дискримінація

Він закликав всіх українців, а особливо публічних, свідомо ставитися до ідей та поглядів, які вони поширюють, а ЗМІ мають з відповідальністю ставитися до інформації, яку вони публікують.

"Нагадую, що небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери — це утиск, форма дискримінації, що заборонена чинним законодавством України", — додав Лубінець.

Скриншот допису з телеграм-каналу Дмитра Лубінця

Скриншот допису з телеграм-каналу Дмитра Лубінця

Що відомо про ситуацію

Екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон скандально висловилася про українських військових, які розмовляють російською мовою. За її словами, якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді.

На такі слова відреагувала Катерина Поліщук "Пташка". Військова різко відповіла екснардепці, а вкінці запропонувала їй перевірити допис на помилки та назвати "не патріоткою".

Нагадаємо, заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв теж відреагував на заяви Ірини Фаріон про українських військових. За його словами, подібними висловами екснардепка спеціально намагається розпалити ворожнечу між українцями.